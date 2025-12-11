Calendario laboral de Cantabria 2026: estos son los días festivos locales

LEER MÁS El calendario laboral de Cantabria para 2026 ya es oficial: estos son los días festivos

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado la resolución por la que se dispone la publicación del calendario de fiestas locales de 2026. La Comunidad Autónoma contará el año que viene con 12 festivos de carácter nacional y regional y dos fiestas locales por municipio.

Cuáles serán los festivos en cada municipio

En lo que se refiere a las fiestas locales, habrá dos por municipios y el año que viene serán en Alfoz de Lloredo (15 de mayo, San Isidro Labrador, y 27 de julio, San Ana); en Ampuero (8 de septiembre, Natividad de Nuestra Señora Virgen Niña de Ampuero, y 21 de septiembre, San Mateo); en Anievas (5 de agosto, Festividad de las Nieves, y 27 de julio); en Arenas de Iguña (16 de julio, la Virgen del Carmen, y 8 de septiembre, Virgen del Camino); en Argoños (3 de agosto, San Esteban, y 17 de agosto, San Roquin); en Arnuero (6 de abril, Lunes de Pascua, y 17 de agosto, San Roquin), y en Arredondo (1 de junio, San Iñigo, y 26 de junio, San Pelayo).

En El Astillero (19 de marzo, San José, y 29 de junio, San Pedro); en Bárcena de Cicero (26 de junio, San Pelayo, y 3 de agosto, San Esteban); en Bárcena de Pie de Concha (29 de junio, San Pedro, y 4 de septiembre, San Pedruco); en Bareyo (16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, y 4 de septiembre, San Pedruco); en Cabezón de Liébana (8 de septiembre y 2 de noviembre); en Cabezón de la Sal (13 de agosto, Nuestra Señora Virgen del Campo, y 11 de noviembre, San Martín); en Cabuérniga (16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, y 22 de octubre, Feria del Valle); en Camaleño (2 de julio, Virgen de la Salud, y 14 de septiembre, Fiesta de la Cruz), y Camargo (24 de junio, San Juan, y 16 de julio, Virgen del Carmen).

En Campoo de Enmedio (21 y 29 de septiembre); en Campoo de Yuso (29 de junio, San Pedro, y 5 de agosto, Festividad de las Nieves); en Cartes (17 de agosto y 16 de septiembre, San Cipriano); en Castañeda (4 de mayo y 16 de julio); en Castro Urdiales (26 de junio, San Pelayo, y 30 de noviembre, San Andrés); en Cieza (6 de

abril, Lunes de Pascua, y 29 de junio, San Pedro); en Cillorigo de Liébana (15 de mayo, San Isidro, y 2 de noviembre, La Santuca); en Colindres (24 de junio, San Juan, y 25 de agosto, San Ginés); Comillas (29 de junio y 16 de julio); en Los Corrales de Buelna (24 de junio, San Juan, y 17 de agosto, San Roque, en Somahoz); en Corvera de Toranzo (29 de junio, San Pedro, y 27 de julio, San Pantaleón); en Entrambasaguas (1 de septiembre, San Vicente, y 19 de octubre, San Lucas), y en Escalante (24 de agosto, San Bartolomé, y 14 de septiembre, Exaltación de la Santa Cruz).

En Guriezo (15 de mayo, San Isidro Labrador, y 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves); en Hazas de Cesto (16 de septiembre, San Cipriano, y 21 de septiembre, San Mateo); en Hermandad de Campoo de Suso (5 de agosto, Nuestra Señora del Labra, y 17 de agosto, San Roque); en Herrerías (10 de agosto y 14 de septiembre); en Lamasón (24 de agosto, San Bartolo, y 29 de septiembre, San Miguel); en Laredo (28 de agosto, Batalla de Flores, y 18 de septiembre, Último Desembarco de Carlos V); en Liendo (15 de mayo, San Isidro Labrador, y 14 de agosto, Saturnino Candina); en Liérganes (27 de julio, San Pantaleón, y 10 de agosto, San Lorenzo); en Limpias (15 de mayo, San Isidro Labrador, y 29 de junio, San Pedro); en Luena (8 de septiembre, Los Remedios, y 30 de noviembre, San Andrés), y en Marina de Cudeyo (15 de mayo, San Isidro Labrador, y 5 de octubre, Nuestra Señora del Rosario)

En Mazcuerras (15 de mayo, San Isidro, y 27 de julio, San Pantaleón); en Medio Cudeyo (29 de junio, San Pedro, y 17 de agosto, San Roque); en Meruelo (7 de agosto, San Mamés, y 29 de septiembre, San Miguel); en Miengo (24 de agosto, Virgen del Monte, y 10 de septiembre, San Nicolás); en Miera (21 de septiembre, San Mateo, y 18 de noviembre, San Román); en Molledo (6 de agosto, San Justo y Pastor, y 8 de septiembre, Virgen del Camino); en Noja (29 de junio, San Pedro, y 31 de agosto, Santos Mártires: San Emeterio y San Celedonio); en Penagos (23 de abril y 29 de junio); en Peñarrubia (14 de agosto y 2 de noviembre); en Pesagüero (2 de noviembre y 24 de diciembre); en Pesquera (17 de agosto y 29 de septiembre, San Miguel), y en Piélagos (13 de junio, San Antonio, y 8 de septiembre, Virgen de Valencia).

En Polaciones (7 de agosto, San Mamés y San Cayetano, y 2 de septiembre, San Antolín); en Polanco (29 de junio, San Pedro, y 1 de agosto, San Pedro Advincula); en Potes (22 de enero, San Vicente Mártir, y 14 de septiembre, Santa Cruz); en Puente Viesgo (22 de mayo, La Virgen de Gracia, y 4 de diciembre, Santa Bárbara); Ramales de la Victoria (29 de junio, San Pedro, y 30 de junio, San Valentín); en Rasines (3 de agosto, San Esteban, y 30 de noviembre, San Andrés); en Reinosa (20 de enero, San Sebastián, y 21 de septiembre); en Reocín (16 de septiembre, San Cipriano, y 29 de septiembre, San Miguel Arcángel); en Ribamontán al Mar (15 de mayo, San Isidro Labrador, y 8 de septiembre, Nuestra Señora de Latas); en Ribamontán al Monte (17 de julio y 3 de agosto); en Rionansa (29 de septiembre, San Miguel, y 29 de junio, San Pedro); Riotuerto (24 de junio, San Juan Bautista, y

22 de julio, Santa María Magdalena); en Rozas de Valdearroyo (21 de abril, Lunes de Pascua, y 5 de diciembre), y en Ruente (2 de enero y 6 de abril, Lunes de Pascua).

En Ruesga (27 de julio, San Valentín, y 3 de septiembre, El Milagro); en Ruiloba (2 de julio, El Remedio, y 9 de septiembre, El Mozucu); en San Felices de Buelna (29 de mayo, San Félix, y 29 de junio, San Pedro y San Pablo); en San Miguel de Aguayo (12 de junio, Octava del Corpus Christi, y 29 de septiembre, San Miguel); en San Pedro del Romeral (29 de junio y 31 de agosto); en San Roque de Riomiera (7 de abril, Los Dolores, y 14 de mayo, La Ascensión); en Santa Cruz de Bezana (4 de mayo, Santa Cruz, y 11 de septiembre, San Judas Tadeo), y en Santa María de Cayón (3 de agosto, San Esteban, y 24 de agosto, San Bartolomé).

En Santander (25 de mayo, Virgen del Mar, y 25 de julio, Apóstol Santiago); en Santillana del Mar (29 de junio y 16 de septiembre); en Santiurde de Reinosa (23 de abril, San Jorge, y 31 de agosto); en Santiurde de Toranzo (15 de mayo, San Isidro, y 5 de agosto, Virgen del Soto); en Santoña (13 de febrero, Viernes de Carnaval, y 8 de septiembre, Nuestra Señora de la Virgen del Puerto); en San Vicente de la Barquera (22 de enero, San Vicente Mártir, y 8 de septiembre, La Barquera), y en Saro (2 de febrero, Las Candelas, y 10 de agosto, San Lorenzo).

En Selaya (24 de junio, San Juan, y 24 de agosto, San Bartolo); en Soba (15 de mayo, San Isidro Labrador, y 8 de septiembre, Nuestra Señora de Irías); en Solórzano (26 de agosto, El Cristo de Balaguer, y 8 de septiembre, Nuestra Señora del Milagro de Fresnedo); en Suances (15 de mayo, San Isidro, y 16 de julio, El Carmen); en Los Tojos (21 de agosto, Nuestra Señora de Fátima, y 5 de octubre, Feria Covaldriz); en Torrelavega (17 de agosto, San Roque, y 16 de septiembre, San Cipriano); Tresviso (29 de junio, San Pedro, y 30 de noviembre, San Andrés); en Tudanca (3 de febrero, San Blas, y 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves); en Udías (3 de agosto, San Esteban, y 24 de agosto, San Bartolomé), y en Valdáliga (7 de enero, San Julián, y 11 de noviembre, San Martín).

En Valdeolea (12 de febrero, Santa Eulalia, y 16 de julio, El Carmen); en Valdeprado del Río (15 de mayo, San Isidro, y 22 de septiembre, San Mateo); en Valderredible (15 de mayo, San Isidro, y 8 de septiembre, La Velilla); en Val de San Vicente (1 de agosto, San Pedrucu, y 31 de agosto, Santos Mártires); en Valle de Villaverde (30 de junio, San Pablo, y 18 de septiembre, Virgen del Suceso); en Vega de Liébana (6 de abril, Lunes de Pascua, y 2 de noviembre, Feria de los Santos); en Vega de Pas (14 de mayo, La Ascensión, y 8 de septiembre, Nuestra Señora de la Vega); en Villacarriedo (5 de junio, Corpus Christi, y 29 de junio, San Pedro); en Villaescusa (16 de julio, Virgen del Carmen, y 8 de septiembre, Nuestra Señora de Socabarga); en Villafufre (12 de junio, San Antonio, y 17 de agosto, San Roque), y en Voto (15 de mayo, San Isidro, y 24 de septiembre, La Merced).