El CAD de Laredo reubica de forma preventiva a 30 residentes tras una incidencia con el aire acondicionado

El Centro de Atención a la Dependencia (CAD) ha reubicado a 30 residentes situados en la tercera planta tras detectar una fuga en el sistema del aire acondicionado que no ha provocado ninguna afección en las personas reubicadas, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

Poco después de las 18.30 horas de este lunes, se ha dado aviso al Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo para "activar los recursos necesarios". Los bomberos del Ejecutivo autonómico han confirmado que se trataba de un escape de gas y han ventilado el piso afectado. Se han movilizado también a la Policía Local y la Guardia Civil.

Los residentes permanecerán reubicados en otras estancias como medida de prevención y con el objetivo de mantener ventilada la zona afectada hasta mañana.