Buruaga se enfrenta al último Discurso de Orientación Política de la legislatura

El Parlamento de Cantabria acogerá este jueves y viernes el tercer y último Debate sobre la Orientación Política del Gobierno correspondiente la XI Legislatura.

La sesión comenzará hoy a las 10.00 horas con la intervención sin límite de tiempo de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y finalizará el viernes a última hora de la mañana con la votación de las propuestas de resolución que presenten los grupos, limitadas este año a un máximo de 30.

La jefa del Ejecutivo intervendrá también por la tarde, después de los turnos de cada grupo (tienen dos: el primero de 30 minutos y el segundo de 15), de nuevo sin límite de tiempo. Cuando finalicen todas las rondas, hay un plazo de una hora como máximo para presentar propuestas de resolución.

El debate continuará el viernes a partir de las 12.00 horas con la defensa de los planteamientos de cada grupo, la fijación de posiciones y la votación.

La presidenta acudirá al debate "con espíritu constructivo y con propuestas realistas para mejorar la vida de los cántabros".

La también líder del PP autonómico, que gobierna en minoría desde 2023, aprovechará también para hacer balance de estos tres años de legislatura, en los que entre otras cosas ha logrado sacar adelante los presupuestos de cada ejercicio con el apoyo del PRC.

Buruaga centrará su discurso en desgranar los avances del proyecto de cambio que inició hace casi tres años con el objetivo de transformar Cantabria y convertirla en "una tierra de oportunidades, atractiva a la inversión y al talento", según han trasladado a Europa Press fuentes cercanas a la presidenta.

Por su parte, el PSOE defenderá la "paralización de recortes" y una alternativa progresista, ya que, en su opinión, el balance de la legislatura popular es "evidente: muchas promesas, anuncios y propaganda, y pocos resultados".

Además, reivindicará una gobernabilidad "que sitúe a las personas en el centro" de la acción política y que aproveche "todas las oportunidades" que, a su juicio, está ofreciendo el Gobierno de España.

El PRC, que dice que Buruaga llega al debate con "más titulares que resultados" y con una región "paralizada", planteará la firma de un pacto cántabro para financiar la atención a la dependencia y mejorar las condiciones laborales del personal.