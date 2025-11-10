El BOE publica el cese de la jefa superior de la Policía Nacional en Cantabria por petición propia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el cese de Carmen Martínez Ruiz como jefa superior de la Policía Nacional en Cantabria. Según recoge la disposición, el cese ha sido por petición propia.

Está firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la propuesta del director general de la Policía y el informe de la Secretaria de Estado de Seguridad, quien ha resuelto cesar a Martínez Ruiz en su puesto a petición propia.

Ha desempeñado el puesto de jefa superior de la Policía Nacional en la región desde octubre de 2021, cuando sustituyó en el cargo a Héctor Moreno tras su jubilación.

Antes de su llegada a Cantabria, fue jefa de la Unidad Central de Coordinación Operativa de la Comisaría General de Policía Científica. La comisaria principal Carmen Martínez Ruiz ingresó en 1986 en la Policía Nacional y durante gran parte de su carrera profesional ha ocupado puestos operativos.