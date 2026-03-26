Bezana prohíbe entrar con burka en las dependencias municipales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana prohibirá el acceso con burka, niqab o cualquier prenda que oculte total o parcialmente el rostro en las dependencias municipales.

El Pleno del municipio cántabro ha aprobado una moción de Vox --en el equipo de Gobierno con el PP--. En concreto, según ha indicado, la iniciativa establece que esta prohibición tendrá carácter general y será de aplicación con independencia del origen, la religión o la ideología de la persona que porte la prenda.

Asimismo, se contemplan como únicas excepciones los supuestos justificados por razones médicas, sanitarias o de seguridad laboral debidamente acreditadas.