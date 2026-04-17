El Ayuntamiento de Santander y la UTE Acciona-Oxital firman el nuevo contrato de basuras

El Ayuntamiento de Santander y la Unión Temporal de Empresas Acciona-Oxital han firmado el contrato del servicio de limpieza y recogida viaria de la ciudad. Un contrato que durará 10 años, costará 253 millones de euros y subrogará al 100% de la plantilla, formada por más de 300 personas, que no podrá disminuir durante el tiempo que dure la relación contractual.

A partir de ahora, se inicia un proceso de dos meses de trabajo interno. Un tiempo en el que se implantará la Oficina de Atención al Ciudadano, que será presencial y online, se hará una revisión completa de la recogida neumática y soterrada y se realizará toda la subrogación de la plantilla.

Tras este trabajo interno, la empresa dispondrá de un año, a contar desde el próximo 16 de junio, para desplegar todo el servicio. Un servicio que incluye la renovación total de los contenedores, 3621, nueva flota, formada por 106 vehículos, de los que el 62% serán eléctricos, y la instalación de 24 puntos limpios, además del contendor marrón que estará en todos los barrios.

También habrá nuevas herramientas para reforzar el barrido manual, que se potenciará, y un modelo de gestión para optimizar las rutas, de tal forma que empresas y servicio pueda conocer donde está cada camión. Habrá equipos especiales para fiestas y urgencias. También un plan de plagas con dos equipos semanales y tres campañas al año.

El contrato con la adjudicataria se revisará a los cinco y a los diez años, pero al año habrá una revisión sobre la puesta en marcha del servicio. Por el contrato se pagarán 28 millones el primer año y 25 el resto de los años.

En cuanto al seguimiento y control de lo firmado, se dispondrá de diferentes medios y medidas como informes mensuales que recibirá el Ayuntamiento por parte de la empresa adjudicataria, y la realización de auditorías económicas a los cinco y a los diez años.

Además, el pliego recoge un capítulo de penalizaciones y contempla la rescisión del contrato por incumplimientos graves. "No se van ni a atrever", ha ironizado la alcaldesa al ser cuestionada este viernes acerca de lo contemplado en el contrato sobre sanciones ante incumplimientos por parte de la adjudicataria, que fue precisamente lo que motivó que el Ayuntamiento resolviera el contrato con Ascán en 2021 y que por urgencia pasara a prestarlo PreZero, a la que la alcaldesa ha expresado su agradecimiento.