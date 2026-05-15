El Ayuntamiento de Santander y Empark garantizarán aparcamientos alternativos a los 139 residentes con plaza en el parking de Pombo

LEER MÁS El Ayuntamiento de Santander ofrece TUS y OLA gratis a los 139 vecinos con plaza en el parking de Pombo

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y responsables de la empresa concesionaria Empark mantuvieron ayer por la noche un encuentro con más de 150 personas en el Palacio de Exposiciones para informarles de que ya están en marcha las alternativas de movilidad y estacionamiento previstas tras el cierre del aparcamiento de Pombo.

Así, la regidora ha explicado que en este momento ya se dispone de varias alternativas distribuidas por diferentes puntos de la ciudad, entre ellas 45 plazas en el recinto portuario junto a Comandancia Naval y Sanidad Exterior; entre 25 y 30 plazas en el aparcamiento del Palacio de Festivales; 10 plazas en el parking de Tetuán; 5 plazas en el aparcamiento de Jesús de Monasterio y 20 plazas en el de la Plaza de México.

La alcaldesa ha agradecido expresamente la colaboración tanto de la Autoridad Portuaria de Santander como del Gobierno de Cantabria por su disposición para facilitar espacios de estacionamiento alternativos en un momento especialmente sensible para los afectados.

Gema Igual ha recalcado que Ayuntamiento y concesionaria continúan trabajando para incorporar nuevas opciones de estacionamiento en el entorno de la calle Alta y centro “con el objetivo de ampliar la oferta disponible y garantizar alternativas a todos los residentes afectados”.

En este sentido, ha trasladado el compromiso municipal y de la empresa concesionaria para que los 139 residentes dispongan de una solución de aparcamiento alternativa en un radio comprendido entre Cuatro Caminos y el entorno del Palacio de Festivales.

Además, entre las medidas inmediatas acordadas, los residentes podrán retirar desde hoy dos tarjetas gratuitas del TUS por cada plaza afectada. Las tarjetas están disponibles en la oficina de Empark situada en la calle Floranes 63 y tienen como objetivo facilitar la movilidad mientras duren las actuaciones desde el nuevo punto de aparcamiento que se les asigne hasta la plaza de Pombo.

También desde hoy mismo las matrículas de los residentes afectados quedarán incorporadas al padrón de residentes de la OLA, lo que les permitirá estacionar no solo en su zona habitual, sino en cualquier zona OLA de la ciudad con los mismos derechos que los residentes.

La reunión, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos, contó también con la participación del concejal de Fomento, Agustín Navarro, así como de responsables técnicos y directivos de la concesionaria.

Durante el encuentro, la alcaldesa explicó que el aparcamiento, gestionado mediante concesión administrativa por Empark, cuenta con tres tipos de usuarios: residentes con derecho de uso de plaza durante 50 años, abonados con franja horaria y usuarios de rotación o estacionamiento puntual. La reunión estuvo dirigida principalmente a los residentes con derecho de uso de plaza durante 50 años desde 2007, al tratarse del colectivo más directamente afectado por la situación actual del aparcamiento, aunque también se ha trabajado para atender y ofrecer información al resto de usuarios abonados desde la propia oficina de Empark.

Igual y Navarro realizaron un repaso cronológico de las actuaciones desarrolladas desde el pasado mes de enero, cuando aparecieron las primeras fisuras en la estructura del aparcamiento y comenzaron las inspecciones y análisis técnicos tanto por parte de la concesionaria como de los servicios municipales.

Según han detallado, desde entonces se han llevado a cabo medidas preventivas de apuntalamiento, inspecciones periódicas, controles de seguimiento y la redacción del proyecto de intervención que actualmente se encontraba en ejecución hasta que los últimos informes técnicos recomendaron ampliar el análisis estructural a la totalidad del aparcamiento y proceder a su cierre completo por razones de seguridad.

La alcaldesa agradeció la asistencia de los vecinos y aclaró que la convocatoria se fijó a las 20.30 horas para facilitar la presencia de las personas que trabajan y pudieran asistir una vez finalizada su jornada laboral.

Asimismo, ha incidido en que Ayuntamiento y la concesionaria han trabajado durante las últimas 24 horas para diseñar soluciones que permitan minimizar las afecciones derivadas del cierre temporal del parking y ofrecer alternativas reales de aparcamiento a los residentes afectados.

En este sentido, ha anunciado que a partir del próximo lunes se facilitará a los vecinos un listado completo de plazas disponibles para que puedan señalar sus preferencias. Una vez recopiladas las solicitudes, las plazas se adjudicarán directamente o mediante sorteo en aquellos casos en los que exista una demanda superior a la disponibilidad.

Por otro lado, la oficina de Empark en Floranes 63 reforzará desde hoy su personal de atención para atender tanto presencial como telefónicamente a los afectados. Además, la próxima semana abrirá de forma ininterrumpida de lunes a miércoles entre las 10.00 y las 20.00 horas para facilitar la gestión de incidencias y solicitudes.

El horario habitual de atención será de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas. El teléfono de atención habilitado es el 942 23 16 08.

Asimismo, durante la jornada de ayer se ha continuado contactando con la veintena de vehículos que todavía permanecían en el interior del aparcamiento con el objetivo de dejar completamente libre la instalación y permitir el acceso de los técnicos para acelerar el análisis estructural.

Nuevas reuniones para seguir informando

El Ayuntamiento y la concesionaria se han emplazado a mantener una nueva reunión con los residentes dentro de aproximadamente un mes, o antes si fuese necesario, para informar sobre el resultado de los estudios técnicos y comunicar el alcance definitivo de la obra que deberá ejecutarse, al margen del encuentro ya prefijado el martes 19 para el reparto de las plazas si fuera necesario, a falta de confirmación.

Igual ha reiterado que todas las decisiones adoptadas “responden exclusivamente a criterios de seguridad” y ha insistido en que tanto el Ayuntamiento como Empark trabajan para que el aparcamiento “pueda recuperar la normalidad lo antes posible y minimizar las molestias ocasionadas a los vecinos”.

Por otro lado, y como consecuencia de la ampliación del perímetro de seguridad, también se extenderá la zona acotada en superficie a toda la plaza situada sobre el aparcamiento. Esta medida obligará al cierre temporal del tiovivo instalado en la zona y a la reubicación de la terraza del establecimiento hostelero existente en el entorno.

“Nuestro objetivo es agilizar al máximo tanto los informes como las obras, porque es urgente y prioritario que la plaza de Pombo y el aparcamiento estén disponibles para los ciudadanos”, ha subrayado.

Comisión de Desarrollo Sostenible

Toda esta información se trasladará a los grupos políticos municipales en la Comisión de Desarrollo Sostenible que ya ha sido convocada para el próximo martes, día 19, a las 8:30 horas de la mañana “para que la oposición disponga de todos los datos con la máxima transparencia, tal y como se viene haciendo habitualmente”.