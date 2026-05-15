El Ayuntamiento de Santander ofrece TUS y OLA gratis a los 139 vecinos con plaza en el parking de Pombo

El Ayuntamiento y la concesionaria del aparcamiento de Pombo ofrecerán alternativas a los 139 vecinos que disponen de una plaza en el parking y que no pueden utilizarla mientras permanezca cerrado, como dos tarjetas gratuitas del TUS por cada afectado para facilitar la movilidad durante el tiempo que duren los trabajos, que podrán retirar desde este viernes.

Además, Consistorio y empresa trabajan en distintas opciones para ofrecer alternativas adaptadas a las necesidades de cada usuario, como la gratuidad de la OLA u otras opciones en colaboración con otras concesionarias que gestionan aparcamientos en la ciudad, así como con el Gobierno de Cantabria y con la Autoridad Portuaria de Santander.

La alcaldesa, Gema Igual, mantendrá esta tarde un encuentro con responsables de la empresa concesionaria del aparcamiento de Pombo, técnicos y residentes afectados por el cierre de la instalación.

En la reunión, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones, se informará a los vecinos sobre la situación actual del aparcamiento y sobre los próximos pasos previstos, así como de las alternativas en las que ya trabajan para facilitar soluciones de estacionamiento y movilidad mientras permanezca cerrado el parking.

Durante el encuentro, se explicará que la empresa adjudicataria continúa analizando el estado de la infraestructura y trabaja en el estudio de la solución constructiva necesaria para acometer el refuerzo estructural del aparcamiento.

Una vez concluyan los análisis técnicos y se determine la actuación necesaria, elaborará el correspondiente proyecto y darán comienzo las obras.

La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento es consciente de las afecciones que esta situación está generando entre los residentes, y que tanto esta administración como la concesionaria están centrando sus esfuerzos en facilitar los trabajos que deban llevarse a cabo "para que pueda reabrir cuanto antes", así como en minimizar las afecciones y ofrecer soluciones "útiles y flexibles" a los vecinos afectados.

Igual también ha dado a conocer que esta misma mañana se ha convocado una Comisión de Desarrollo Sostenible con el objetivo de informar a los grupos de la oposición sobre la situación del aparcamiento de Pombo y sobre las actuaciones que se están llevando a cabo.

Estos pasos se han dado una vez que este miércoles se anunció que los estudios realizados en el aparcamiento han detectado patologías estructurales en distintas zonas de la instalación, más allá del área inicialmente afectada.

Además, los informes técnicos apuntan también a la existencia de una acumulación aproximada de 80 centímetros de tierra entre el techo del parking y el suelo de la plaza, una sobrecarga añadida sobre la estructura del aparcamiento que carece de sentido desde el punto de vista constructivo y que está siendo igualmente objeto de análisis.

Igual ha insistido en que en este momento no es posible determinar el alcance definitivo de la obra, tanto en la plaza como en el aparcamiento, hasta que no se disponga de todos los informes técnicos y del proyecto constructivo definitivo. Será esa documentación la que determine si las actuaciones deberán ejecutarse de manera conjunta o separada y cuál será la duración estimada de los trabajos.

La regidora ha recalcado además en un comunicado que todas las decisiones adoptadas responden "exclusivamente a criterios de seguridad y a la voluntad de actuar en favor de los santanderinos".