AUGC alerta de la "falta" de efectivos en Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil en Cantabria

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha alertado de la "falta" de efectivos en las unidades de Seguridad Ciudadana en Cantabria, especialmente en la 6ª Compañía, que "compromete la seguridad pública y la salud laboral" de los agentes.

En un comunicado, ha afirmado que esta situación ha dejado de ser "un problema puntual para convertirse en una deficiencia estructural que afecta al funcionamiento del servicio". Así, ha señalado que con aproximadamente 1.200 agentes desplegados en la comunidad y 136 plazas sin cubrir, "la brecha entre las necesidades reales y los recursos disponibles resulta ya imposible de ignorar".

Al respecto, la asociación ha manifestado que la falta de personal se evidencia "cuando se trasladan agentes desde Vizcaya para cubrir servicios ordinarios en Cantabria". "Si es necesario recurrir a efectivos de otra provincia para mantener la actividad diaria, la conclusión es inequívoca: no existen guardias civiles suficientes de Seguridad Ciudadana en la Demarcación".

Así las cosas, ha incidido en que los datos y la realidad demuestran lo contrario a lo que dice la Delegación del Gobierno, quien "insiste en hablar de máximos históricos" de agentes en la región. "Genera una falsa sensación de normalidad ante la ciudadanía que AUGC no puede permitir que se consolide", ha aseverado.

Y aunque reconoce "plenamente" la "utilidad" y la "necesidad" de nuevas unidades especializadas como los equipos VioGén, ROCA o Arroba, "herramientas imprescindibles" para adaptarse a las nuevas formas de delincuencia, ha sostenido que "no se puede aceptar que su creación se lleve a cabo a costa de detraer personal de una Seguridad Ciudadana ya de por sí insuficiente".

En este sentido, la organización ha hecho hincapié en que cada agente destinado a estas nuevas unidades "supone uno menos en la patrulla preventiva, en la inmediata, en el servicio de proximidad que protege a la población en su día a día". "Son los ciudadanos quienes pagan el precio real de esta decisión".

"Adaptar la Guardia Civil a los nuevos retos delincuenciales es una obligación; hacerlo esquilmando las unidades de base es una irresponsabilidad que traslada el coste a la seguridad pública", ha resumido.

A ello ha sumado que además provoca "un deterioro evidente de los recursos humanos disponibles y una sensación de desorganización que repercute directamente en la calidad del servicio".

Por ello, desde AUGC se exige que la creación de nuevas unidades sea acompañada de catálogos de puestos específicos y dotaciones propias, "sin que ello suponga un trasvase encubierto de personal desde Seguridad Ciudadana".

Por otra parte, ha sostenido que la consecuencia "inmediata" de este "déficit" es "la imposibilidad de implantar turnos estables", una reivindicación "histórica", ha subrayado.

Ha alertado que "la irregularidad horaria, la falta de conciliación, la acumulación de horas extraordinarias y la presión operativa constante están generando bajas médicas en todas las unidades, sin excepción", que se traducen en "mayor carga para los compañeros" y advierte de que se trata de "un riesgo real para la seguridad pública".

"Un guardia civil agotado, sin descanso adecuado y sometido a una presión continua no puede desempeñar su labor en condiciones óptimas. Y no se le puede exigir que lo haga", ha reivindicado la asociación.

Finalmente, reclama un refuerzo "inmediato" de personal en las unidades de Seguridad Ciudadana de Cantabria, con cobertura efectiva de las 136 plazas vacantes; la revisión del uso "indebido" de efectivos de esta unidad en cometidos "ajenos a su especialidad"; la implantación de turnos estables; y un plan de seguimiento que evalúe el impacto de estas medidas y evite que la situación "vuelva a deteriorarse".

"AUGC no pide privilegios. Pide condiciones dignas, organización y respeto para quienes sostienen el servicio día tras día, y seguridad real para los ciudadanos a quienes sirven", ha concluido.