Arsuaga: "Necesitamos un plan de futuro para crear plazas judiciales"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Arsuaga, solicita al Ministerio de Justicia la creación más plazas de jueces, "teniendo en cuenta que durante estos próximos años se jubilarán centenares de jueces que accedimos a la carrera judicial a finales de los años 80 y principios de los 90. La generación del baby boom se va a jubilar y hará necesaria la habilitación de concursos con entre 200 y 300 plazas cada año", argumenta.

Además, durante la entrevista, Arsuaga también pone de manifiesto la necesidad de habilitar sedes judiciales en Santander. "Tenemos tres sedes judiciales, que además están dispersas. Si el Ministerio saca oposiciones para todo ese número ingente de jueces en los próximos años, necesitamos habilitar espacios donde puedan trabajar", declara.

El presidente del TSJC también pone de manifiesto el ascenso de la litigiosidad en Cantabria, "especialmente, debido a contenciosos por la venta de productos bancarios y aquellos vinculados a aspectos laborales".