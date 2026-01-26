Ángel Pelayo, nuevo rector de la UIMP

Ángel Pelayo tomará posesión como rector de la UIMP este martes, 27 de enero. Catedrático y decano de la Facultad de Derecho de la UC, ya fue vicerrector de la UIMP hace más de una década. Como académico ha trabajado en campos como el pensamiento jurídico y político. Discípulo de Gregorio Peces-Barba, no esconde su vinculación ideológica con el Partido Socialista, pero dice anteponer en todo momento su faceta académica.

Pelayo sostiene durante la entrevista que "no se le puede decir que no a la UIMP". Además, se muestra convencido de que la enseñanza y el aprendizaje requieren de "la presencialidad" y considera que "debemos intentar que los grandes nombres vuelvan a ser algo habitual en los Cursos de Verano de la Magdalena".