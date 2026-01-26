ENTREVISTA EN MÁS DE UNO CANTABRIA

Ángel Pelayo, nuevo rector de la UIMP

El nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Ángel Pelayo, expone las líneas que pretende imprimir a la entidad académica

Javier Barbero

Santander |

Ángel Pelayo tomará posesión como rector de la UIMP este martes, 27 de enero. Catedrático y decano de la Facultad de Derecho de la UC, ya fue vicerrector de la UIMP hace más de una década. Como académico ha trabajado en campos como el pensamiento jurídico y político. Discípulo de Gregorio Peces-Barba, no esconde su vinculación ideológica con el Partido Socialista, pero dice anteponer en todo momento su faceta académica.

Pelayo sostiene durante la entrevista que "no se le puede decir que no a la UIMP". Además, se muestra convencido de que la enseñanza y el aprendizaje requieren de "la presencialidad" y considera que "debemos intentar que los grandes nombres vuelvan a ser algo habitual en los Cursos de Verano de la Magdalena".

