El aeropuerto Seve Ballesteros no dispondrá de la ruta a Milán este verano

El aeropuerto Seve Ballesteros de Santander no dispondrá de la ruta a Milán este verano, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Cantabria por recuperar esta conexión.

Y es que Ryanair, que dejó de operar este destino en la temporada de invierno y posteriormente se presentó al concurso que sacó a licitación el Ejecutivo autonómico para recuperar esta conexión, se ha echado atrás.

Por su parte, el Gobierno regional ya está trabajando para recuperar dicha ruta, si bien ha indicado que será a partir del verano porque "ya no hay tiempo material de sacarlo antes", han informado fuentes del Ejecutivo cántabro a esta agencia.

La compañía aérea anunció en septiembre de 2025 que reducía su capacidad un 38% en el aeropuerto de la capital cántabra en invierno, eliminando las rutas con Roma, Milán, Viena y París, en el marco de su plan para reducir su capacidad en las regiones peninsulares y en las Islas Canarias debido a "las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas" de Aena.

Días más tarde, el Gobierno de Cantabria informaba de que ya estaba negociando con Ryanair y con otras aerolíneas para recuperar "lo antes posible" las cuatro conexiones.

Así, a finales de diciembre sacó a licitación el contrato de servicios de publicidad para la realización de acciones promocionales y de marketing dirigidas al mercado de la ciudad italiana, con el objetivo de que la ruta a Milán volviese a estar operativa en la campaña de verano, con dos vuelos semanales y un mínimo de 90 frecuencias anuales.

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Dicho concurso lo ganó Ryanair, si bien ha renunciado a última hora, por lo que el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander no tendrá operativa dicha ruta este verano.