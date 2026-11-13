Gonzalo González: "Este deporte crecerá todavía más en España"

Hablamos con uno de los cántabros que se mete dentro de la jaula en la Ballena de Santander. "Igual en un partido de fútbol hay menos respeto en la grada que en un evento de este tipo o menos insultos. Es un deporte agresivo, pero no con violencia extrema, aunque sea de contacto. Invito a la gente de conocerlo, va a tener muchas emociones y no lo va a olvidar. Tiene también mucho espectáculo, un show, además de las peleas. Para cualquier tipo de público... Si van, querrán volver", cuenta el cántabro.

Este es un gran evento de artes marciales mixtas de la promotora AFL MMA en colaboración con el Ayuntamiento de Santander y el de Santa Cruz de Bezana con 14 combates: seis de categoría profesional y ocho de categoría amateur. La presencia de ambas categorías permite mostrar tanto el alto nivel competitivo de la promotora como el trabajo de formación y desarrollo de nuevos deportistas.

El combate estelar enfrentará a Jonathan García ‘La Bestia’ y Daniel Requeijo ‘El Gallego’ por el cinturón profesional del peso pluma (Featherweight). García llega tras vencer por TKO en Hexagone MMA, mientras que Requeijo regresa de su retirada con la ambición de despedirse de la competición como campeón. Con 21 victorias profesionales, 19 por finalización, el veterano gallego pondrá a prueba a una nueva generación frente a un rival que buscará imponer su presión y su grappling.

Otro de los grandes atractivos será el debut en MMA de Abraham Roqueñi ‘El Demonio’, campeón mundial de kickboxing y Muay Thai y ganador del K-1 MAX España 2004. El cántabro cumplirá su deseo de competir en artes marciales mixtas frente a David Herrera ‘El Carnicero’, que suma cuatro victorias profesionales, todas por KO. Un duelo entre la experiencia del golpeo de élite y la contundencia de un finalizador.

La cartelera profesional incluye también una revancha con historia: Mohamed Touré ‘Prince’ y Mihai Dogaru ‘El Halcón’ vuelven a encontrarse casi cuatro años después de su combate amateur, en el que Dogaru venció por guillotina en el primer asalto. Esta vez, ambos se medirán como profesionales.

Además, Héctor Huamani ‘Guerrero’ se enfrentará a José Luis Bravo ‘Cole’ en peso pluma y Miguel Ángel Díaz ‘Androide’ y Javier Otaduy ‘Ota’ debutarán como profesionales en la categoría lightweight. En el apartado amateur, tres cinturones estarán en juego. El salto al profesionalismo de Ayman Zekhnini ‘El Incansable’, doble campeón amateur de AFL en peso pluma y peso gallo, deja vacantes ambos títulos. En featherweight, el campeón interino Gonzalo González ‘Karate Kid’ buscará el cinturón absoluto ante Rafo Manukyan, ganador por TKO en apenas 14 segundos en su último combate. En bantamweight, el invicto Orisha Colorado (4-0) se enfrentará al campeón interino Oussama Aouli ‘Alioli’ (9-4), que aspira a convertir su condición de campeón interino en el título absoluto.

El tercer cinturón será el amateur lightweight (70 kg), con Samuel Tabi ‘Humble Terro’» frente a Valentín Nifanti ‘Flo The Dog’, invicto con un récord de 10-0 y todas sus victorias antes del límite. Santander reservará también un espacio destacado para el talento emergente de la zona norte, con representantes de gimnasios como CD Tibet, GAMAN, Praxis, Kuraia y Solum. Entre los combates destacados figuran Pablo Crueghe, del equipo Cyfit, frente a Marcos Fernández, uno de los nombres en ascenso de Praxis, y el enfrentamiento en peso wélter entre Aziz Diaw y Adrian Rikam. También estarán presentes prospectos como Alexandre Moreno, Adrian Baranda y Dylan Blanco.

Con un título profesional como combate estelar, el debut de una leyenda de los deportes de contacto, una revancha con cuentas pendientes y tres cinturones amateur en juego, Santander apuesta por combinar experiencia, espectáculo y relevo generacional, impulsando a nuevos talentos en el panorama nacional de las MMA. Según la propia organización, el proyecto nació con el objetivo de contribuir al crecimiento de un deporte que en sus comienzos contaba con pocas oportunidades competitivas para los luchadores en España. El primer evento, AFL 1, se celebró en Barcelona el 10 de mayo de 2014. Desde entonces, AFL ha desarrollado una actividad continuada combinando competición profesional y amateur, con eventos en distintos recintos y ciudades españolas. La promotora explica que su modelo busca ofrecer a los deportistas una plataforma para desarrollar su carrera, al tiempo que construye eventos concebidos como espectáculos deportivos y experiencias para el público.

La trayectoria reciente de AFL también tiene una vinculación directa con Santa Cruz de Bezana. En 2025 se celebraron allí eventos de AFL Underground Series, incluido el del 26 de julio, que reunió aproximadamente a 1.000 espectadores. Posteriormente, AFL ha continuado programando actividad amateur en Bezana. Esta experiencia previa constituye el antecedente inmediato de la colaboración institucional que se propone ampliar ahora mediante un evento de mayor dimensión en Santander.