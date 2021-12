Noticias Mediodía Cantabria 03/12/2021

Miguel Ángel Revilla responsabilidad al consejero de Sanidad de que el Pasaporte Covid no entre en vigor para el Puente de la Constitución. El Pasaporte todavía no ha entrado en vigor y ya se han creado efecto llamada en la población no vacunada. El subdirector de Ciudados del Servicio Cántabro de Salud, Pedro Herrera, cuenta a Onda Cero que entre ayer y hoy ha habido muchas primeras vacunaciones.

Miguel Ángel Revilla muestra sorpresa porque haya quedado desierto el concurso de la obra para la llegada de la protonterapia a Valdecila. El presidente cree que está pasando con más obras por la escasez de material que conlleva su encarecimiento.

Obras Públicas sigue con el recuento de daños por las inundaciones de comienzo de semana y el consejero José Luis Gochicoa mantiene que el coste de los años superará el millón de euros.

Unicaja Banco ofrece salidas voluntarias o incentivadas de sus trabajadores. Un acuerdo que, como cuenta el presidente del Comité en Cantabria, Pedro Damalia, no se traducirá en despidos traumáticos.