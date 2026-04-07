Conexión directa Santander-Lanzarote

El pasado 31 de marzo despegaba el vuelo directo entre Lanzarote y Santander que inaugura esta conexión. Encontramos semejanzas y diferencias entre dos puntos que trabajan ahora para "hermanarse en aspectos como la cultura, el turismo o las empresas", como apunta el presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort.

La compañía aérea canaria Binter ha apostado fuerte por Cantabria y sale de su zona de confort con una conexión martes y sábado con Santander. El aeropuerto Seve Ballesteros tiene ahora un vuelo diario con el archipiélago canario y además, Binter incluye siempre la posibilidad de volar entre islas por el mismo precio Jonay Lobo, director de programación de Binter, nos explica esta decisión de la compañía.

Para conocer más de las posibilidades que ofrece Lanzarote hablamos con el guía Cayetano Rodríguez Espino. Stefano Crumene, de la Bodega El Grifo, nos da las claves del pujante turismo enológico que tienen en la isla volcánica.