Un simulacro de incendio forestal en Gran Canaria activará el ES-Alert

Organizado por la Consejería de Política Territorial, el ensayo pretende profundizar en el conocimiento de la ciudadanía acerca de la herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil.

El director general de Emergencias del Gobierno de Canarias, Fernando Figuereo, ha señalado que este tipo de ensayos "nos permite seguir avanzando en la implantación de herramientas clave para la protección de la ciudadanía, como es el sistema ES-Alert, garantizando que la información llegue de forma rápida, directa y eficaz a la población en situaciones de riesgo". También explicó que "la coordinación entre administraciones y la integración de los distintos servicios de emergencia a través del 112 Canarias resultan fundamentales para ofrecer una respuesta ágil y especializada ante cualquier incidente".

Casi la totalidad de los teléfonos móviles con conexión de datos tienen la capacidad de recibir alertas de protección civil cuando estén configurados. Sólo es necesario tener la opción de recepción de alertas activadas.

Los terminales con sistema operativo Android versión 11 o superior o iOS versión 15.6 o superior tienen esta opción activada por defecto. Si tiene una versión sin actualizar puede consultar cómo hacerlo, en función de la marca de móvil, en el siguiente enlace: https://www.112canarias.com/112/sistema-es-alert/

Estas pruebas se publican y se difunden previamente para que la población tenga conocimiento de ello y se eviten situaciones de alarma.