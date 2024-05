RCD Mallorca vs. UD Las Palmas: El viaje

La UD volvi√≥ a perder, esta vez con el Mallorca, y ya iguala los n√ļmeros de Pako Ayestar√°n, aquella UD esperp√©ntica que se fue a Segunda Divisi√≥n sin remedio. La sensaci√≥n es extra√Īa porque por un lado el objetivo ya est√° logrado, pero por otro la temporada se ha ensuciado por completo. Uno ve otros equipos en una situaci√≥n similar y se pregunta por qu√© aqu√≠ no. La UD sin presi√≥n, pero quiz√°s ya sin fuerza, es un juguete en manos de equipos que no lo hacen especialmente mejor: el Mallorca no nos bail√≥, hizo lo justo, un gol y a guardar la ropa.

Equipos que llevan todo el a√Īo por debajo de la Uni√≥n Deportiva ahora la superan; no creo que sea falta de ambici√≥n, ni de capacidad, ni de inter√©s, a nadie le gusta encadenar tres meses sin ganar. El equipo est√° en un momento en que nada sale, el primer gol de los √ļltimos dos partidos ha sido en propia meta, o al menos ha influido en el gol, todo lo que antes era por mediaci√≥n de Pinito ahora ya no llega. La falta de gol, alarmante, todo el a√Īo, se solventaba con una posesi√≥n desorbitada y con ser t√ļ el due√Īo del tempo del partido y eso ahora es pura ficci√≥n, la presi√≥n tras p√©rdida que tanto r√©dito dio pese a que era un riesgo permanente merec√≠a la pena porque el equipo era un acorde√≥n perfecto, constante, acompasado y ahora no da, no llega, se ha descuadrado.

La UD ha hecho que todos los aficionados viajemos en una misma temporada de la mayor ilusi√≥n en a√Īos a la ignomia, a no saber ni qu√© decir, a que todo esto sobre por completo

Como si entr√°semos en un bosque donde todo es nuevo y all√≠ encuentras un sitio id√≠lico con una casita y entras y crees que podr√°s vivir para siempre en ese espacio, pero cae la noche y empiezas a o√≠r a animales salvajes golpeando la puerta y lo √ļnico que quieres es que amanezca para volver al punto inicial, a la temporada que viene. Sin aquel espectacular momento de forma, en el que la UD estaba entre los mejores equipos del pa√≠s, hoy estar√≠a, al igual que ya est√°n Almer√≠a y Granada, con sus dos piernas en Segunda Divisi√≥n. Sum√≥ tant√≠simo y tan bien, tan r√°pido, fue tan ef√≠mero y tan hermoso que duele este desangrarse porque, b√°sicamente, aunque los que saltan al campo no hayan variado como escribi√≥ Neruda ‚Äúnosotros, los de entonces, ya no somos los mismos‚ÄĚ. Todos -en este viaje- hemos crecido y hemos muerto. Ya falta poco. √Ānimo.