RAYO VALLECANO VS. UD LAS PALMAS: Cada semana es una fiesta

No siempre ha sido así, hubo un tiempo en que era un dolor porque no se sabía qué sorpresa habría especialmente fuera de casa. No hace tanto, coger un avión era cruzar los dedos, era taparse la cara, era joderte un sábado por la tarde o un domingo y luego a lo mejor hacías cosas, pero tenías ese regusto, ese resquemor en el estómago.

Es s√≥lo f√ļtbol, s√≠, pero marca el latido del d√≠a, del fin de semana, del estado de √°nimo de la vida

Si lo ves desde fuera te parece absurdo y lo entiendo, pero si lo sientes as√≠, sabes que tengo raz√≥n. La UD encajaba goles rid√≠culos a pu√Īados y aspirabas a llegar al √ļltimo puesto del PlayOffs, si eso, pero te agarrabas a esa alegr√≠a ef√≠mera como Kate Winslet a la famosa madera en la que cab√≠an los dos, porque era lo que hab√≠a, a lo que hab√≠a que aferrarse porque no mucho tiempo antes el objetivo era mantenerse en Segunda.

Llegar aquí ha costado tanto que cada partido es una perla, una piedra preciosa a la que mimar, con la que disfrutar, saborear esto porque sabes que en el otro ascenso, con Quique, cuando todo era mágico la tortilla se viró demasiado rápido y llegó el drama como una exhalación y la rueda del sufrir volvió al punto de partida sobre nuestras cabezas, a tener que volver a empezar, con el alma y las heridas todavía lacerantes

Hay que disfrutar de esta felicidad porque dura poco en la realidad aunque en nuestro esp√≠ritu estos d√≠as se vayan a quedar para siempre en el huequito donde est√°n Orlando, Eloy y Chili en Elche, donde habita el 4‚Äď2 al Real Madrid con doblete de Rub√©n, donde se asienta Vinny Samways ordenando nuestros sue√Īos, donde descansa el gol de Boateng al Villarreal o el regate de Tana a Sergio Ramos.

En ‚Äėel amor en los tiempos del c√≥lera‚Äô, Gabriel Garc√≠a M√°rquez nos hace viajar junto a una pareja por todos los avatares de la vida hasta llegar a la vejez, juntos, heridos, orgullosos. As√≠ andamos con la casaca amarilla los aficionados de la UD en estos d√≠as. Gracias. Muchas gracias. Que dure. Ojal√° dure. Gracias.