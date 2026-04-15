La Policía desmantela uno de los mayores laboratorios de fabricación de “Speed” en Canarias

La Policía Nacional de Arrecife, ha desmantelado uno de los mayores laboratorios de producción de sulfato de anfetamina (speed) del archipiélago canario, en una operación llevada a cabo en la localidad de Tahiche, en la isla de Lanzarote.

La actuación policial se ha saldado con la detención de tres personas, sin antecedentes policiales, y con la incautación de aproximadamente 50 kilogramos de speed, además de 30.000 euros en efectivo. La investigación se inició al detectarse la actividad de un individuo que se desplazaba de manera habitual desde la península hasta Lanzarote con el objetivo de elaborar la sustancia estupefaciente.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia tras tener conocimiento de uno de sus viajes, realizando un seguimiento desde su llegada a la isla. Durante el operativo, los investigadores observaron cómo el principal sospechoso se desplazaba por distintos puntos adoptando importantes medidas de seguridad, hasta acceder finalmente a una vivienda ubicada en Tahiche, donde presuntamente se encontraba el laboratorio clandestino. Ante los indicios recabados, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del inmueble. En el interior, los agentes procedieron a la detención de los tres implicados.

Las pesquisas policiales permitieron determinar que el principal detenido se encargaba de la elaboración de la droga, mientras que los otros dos arrestados, moradores del inmueble, asumían las labores de custodia y distribución de la sustancia por el conjunto del archipiélago. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de todos ellos.