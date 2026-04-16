Felipe Miñambres: "El ascenso depende de nosotros mismos"

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, Felipe Miñambres lanzó un mensaje de calma, confianza y unidad en un momento importante de la temporada del CD Tenerife. El presidente blanquiazul repasó varios asuntos de actualidad, desde la sanción a Aitor Sanz hasta el próximo partido ante el Arenas de Getxo, y dejó una idea clara: “Necesitamos estar todos juntos”.

Sobre la situación del equipo en este tramo final del curso, Miñambres quiso rebajar cualquier alarma y poner en valor la posición del Tenerife en la clasificación. “Nosotros estamos contentos, contentos es normal”, aseguró. “Hay muchos partidos a lo largo de la Liga que tengas un tramo en el que te cueste más, que bueno, tenemos muchos palos, situaciones que vienen en contra, pero bueno, nosotros esto no es sólo un partido, sino una temporada”.

En esa misma línea, recordó que el conjunto blanquiazul sigue dependiendo de sí mismo para alcanzar el objetivo. “La temporada hasta ahora nos ha llevado a estar a nueve puntos, como dices, y el golaveraje. Y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, no tenemos que hacer muchas más cosas excepcionales de las que hemos hecho durante el año”, explicó.

Miñambres insistió varias veces en esa idea. “Mirarlo no está mal, pero sí lo que sabemos es que dependemos de nosotros”, dijo al ser preguntado por la situación del perseguidor. Y añadió: “Ellos tienen que hacer muchos puntos y nosotros dependemos de lo que nosotros hagamos. Ellos dependen de lo que nosotros hagamos”.

Llamamiento a la afición del Heliodoro

El presidente del CD Tenerife también quiso mandar un mensaje directo a la afición de cara al próximo encuentro en el Heliodoro Rodríguez López frente al Arenas de Getxo. Aunque admitió que el horario no acompaña, pidió el máximo apoyo posible desde la grada.

“Yo sé que el horario y el día no son los más correctos para que pueda asistir, pero bueno, que cada uno haga el esfuerzo que pueda para estar en el estadio, para tratar de apoyar al equipo, para tratar de sacar los tres puntos que ya hace algunos partidos que no los conseguimos”, manifestó.

Miñambres dejó claro que el respaldo del público puede resultar decisivo. “Sí que necesitamos de todos, de la gente que pueda que acuda”, recalcó. “Entre más gente venga, pues mucho mejor. Seguro que crear un buen ambiente nos da, seguro, muchas más facilidades”.

“Cuando uno está más atascado es cuando más necesita el cariño”

Uno de los mensajes más claros del dirigente blanquiazul fue su defensa del vestuario en un momento de cierta dificultad. Miñambres recordó que esta misma plantilla ya ha demostrado durante el curso su capacidad para competir al máximo nivel.

“Estos jugadores se pasaron siete partidos seguidos ganando, hemos tenido rachas muy buenas”, señaló. Por eso, entiende que ahora el equipo necesita respaldo más que reproches. “A veces cuando uno está un poco más atascado es cuando más necesita el cariño de la gente, cuando más necesita el apoyo, porque eso pasa igual en las familias”.

El presidente profundizó todavía más en esa idea con una comparación muy gráfica. “Cuando uno tiene momentos malos es cuando necesita que le abracen o que le den una palmada y cuando va todo bien, pues no necesitas tanto”, afirmó. “Las cosas que se están atascando un poco seguro que las sacamos mejor desde el amor, desde la comprensión, desde el cariño, que a lo mejor determinados momentos desde el nerviosismo”.

También analizó el momento competitivo del equipo desde un punto de vista más futbolístico. “Somos un equipo difícil, pero que últimamente nos llegan dos veces, nos hacen un gol y eso a veces hay que pasarlo”, apuntó. “La capacidad que tengamos para pasarlo, la capacidad que tengan los jugadores para soportar los malos momentos, seguro que les hace mejores jugadores”.

Muy duro con la sanción a Aitor Sanz

Otro de los asuntos destacados de su comparecencia fue la sanción de tres partidos a Aitor Sanz. Miñambres no escondió su enfado y fue muy crítico con la resolución. “Una sanción sorpresiva, exagerada”, resumió.

El presidente insistió en que en el club no esperaban un castigo de esa magnitud, especialmente por conocer bien al capitán tinerfeñista. “Sabemos cómo es Aitor, sabemos de su educación, sabemos que sí, que estaba cabreado por la acción, pero seguro que se dirigió en unos términos correctos para explicarle o mostrarle su malestar”, defendió.

Para Miñambres, la decisión fue un golpe duro. “Para nosotros ha sido una sorpresa desagradable. Una pena por él, por el equipo”, lamentó. Aun así, quiso destacar que el capitán seguirá siendo importante aunque no pueda estar sobre el césped: “Ahora le tocará apoyar y ayudar desde otro sitio, que seguro que lo va a hacer y seguro que le va a ayudar a sus compañeros y a todos nosotros para intentar ganar el próximo partido”.

El recurso, casi imposible

Miñambres admitió también que la posibilidad de recurrir apenas tenía recorrido. “Sí pensamos en recurrir la expulsión por la tarjeta, pero también vimos que sí que había contacto, aunque yo creo que es un contacto más provocado por el jugador del Mérida, por Aitor, que se tiró al suelo”, explicó.

A partir de ahí, asumió que toca mirar hacia adelante. “Solo queda acatarla, asumirla y que nos haga más fuertes”, señaló. Y volvió a enlazar esa situación con su mensaje general de unidad: “Ante estas situaciones lo que tiene que hacer es unirnos más, para saber que necesitamos estar todos juntos y que a veces ante una cosa que consideramos injusta tratar de unirnos y de sacar fuerzas de eso para tratar de ganar el próximo día”.

“Hablar ya de los árbitros en estos momentos…”

Por último, el presidente blanquiazul evitó profundizar en la actuación arbitral del último encuentro y prefirió centrar toda la atención en el siguiente compromiso. “La temporada es larga, a veces te tocan unas cosas, otras veces otra”, resumió.

En cualquier caso, dejó claro que no quiere que el debate se quede anclado en lo ya sucedido. “Hablar ya de los árbitros en estos momentos, pues lo que esperamos es mirar al siguiente, ese ya lo sufrimos, ya se dio el resultado que se dio en la última jugada del encuentro y a partir de ahora es nosotros hacer lo que tenemos que hacer para ganar el próximo sábado”.