El director deportivo del Tenerife responde a todas las preguntas

El director deportivo del CD Tenerife hizo balance este martes en rueda de prensa, del mercado de fichajes que se cerró el pasado viernes y el arranque liguero del club, tras haberse celebrado ya tres jornadas de la Liga Hypermotion. En una larga comparecencia ante los medios de comunicación, Pérez respondió también al intrusivo 'modus operandi' del máximo accionista de la entidad, José Miguel Garrido, en negociaciones directas con jugadores y clubes en este mercado de verano, y la pérdida aparente de poder decisorio de su inmediato superior, el consejero deportivo, Juan Guerrero.

Además, el ejecutivo blanquiazul criticó duramente los ataques hacia su persona en cuentas anónimas en distintas redes sociales, así como a jugadores y otros empleados del club, y cómo se han filtrado informaciones que, en teoría, solo se conocen de manera interna.

Un punto de nueve.- "Solo hemos sumado uno, pero las sensaciones del día del Almería y en Cádiz es de haber podido sacar adelante los partidos. Estamos muy contentos con lo competitivo que es el equipo".

Objetivo para esta temporada.- "Estamos en una Segunda División con muchos equipos de mucho nivel, la que más junto a aquella del Sevilla, Real Betis y Atlético de Madrid. Ahora la igualdad es máxima, se han visto resultados estas jornadas sorpresivos pero que quizá no lo son tanto. Dejando Elda aparte en la que rozamos un poco el ridículo y no estuvimos al nivel, contra Almería y Cádiz salimos contentos. La plantilla es muy competitiva y el míster tiene alternativas para jugar de diferentes maneras".

Inestabilidad en la plantilla.- "El trabajo de los medios es buscar la noticia y lo respeto al máximo. Al igual que el nuestro es ser lo más discreto posible aunque o siempre sea así y ahí debemos mejorar. En cuanto a ofrecimientos y ofertas a los jugadores, les puede afectar. Pero esto es fútbol profesional y saben que se pueden ir a cualquier parte del mundo, hay que ser maduros para poder aislarse. Estoy muy contento con la salud del vestuario, hay muy buen grupo, tiene que ser la fuerza que nos una para hacer una buena temporada".

La forma de trabajar en el Tenerife no es ni mejor, ni peor; es distinta y yo la acepté

Método de trabajo con el máximo accionista.- "Es una manera de trabajo habitual, aunque a lo mejor no es un modelo al que acostumbremos en el Tenerife. No es ni mejor ni peor, es distinta, y hasta en los clubes más grandes pasa. He trabajado en clubes donde el máximo accionista entraba a cerrar alguna operación. Es gente que viene, pone su dinero y entiende que debe entrar en negociaciones, son los dueños del club. Yo puedo estar más o menos cómodo. Si yo acepté la oferta del Tenerife, sabía la manera de trabajar y ya he trabajado en clubes así. no todos opinamos lo mismo, pero cuando se toma una decisión, todos aceptamos las consecuencias, sean buenas o malas".

Papel de Juan Guerrero.- "Es uno más en la Comisión Deportiva. Si no está o no se deja ver tanto es una pregunta para él, es un superior mío, no lo sé realmente".

Balance del mercado de fichajes.- "Yo nunca estoy satisfecho con los mercados de fichajes que se hacen, siempre se puede hacer mejor. Pero las cantidades económicas te marcan a quiénes podemos llegar. Hemos cubierto bien las posiciones con una plantilla más amplia que la de la temporada pasada; están los puestos cubiertos con satisfacción. Nos planteamos tener a Sergio como central, pero sería adaptarle a una posición que no es la suya. Es un mediocentro que puede jugar de central, no al contrario. Lastimosamente se nos lesionó Amo, y tenemos la expulsión de León y la lesión de Juande. Nos hubiéramos quedado sin centrales. Podemos valorar propuestas por jugadores entre toda la comisión deportiva. Ha habido nuevos patrocinios, prácticamente los mismos abonados que la temporada pasada y la operación de Loïc Williams, pero por la lesión de Amo trajimos a otro futbolista. Es cierto que nos sirvió la venta para apuntalar, pero no se hizo para ampliar margen salarial".

Filtraciones y ataques personales en redes a Mauro.- "No ha sido solo con Mauro Pérez, también a otros trabajadores y periodistas. Nosotros tenemos que estar por encima de todo eso. Aquí todos tenemos cara y ojos, nos vemos las caras, con nuestros defectos y virtudes. Hay otros que se esconden como cobardes en cuentas. El presidente está tomando cartas en el asunto. Seguro que todos ustedes quieren lo mejor para el Tenerife, todos queremos visitar campos de Primera División. Y por encima de todos la afición, a la que felicito. Esto debe servir para estar todavía más unidos, todos. Es la única manera para que las cosas salgan bien para que en un plazo medio podamos llevar a este equipo donde merece. No creas que no me quedan ganas de emprender acciones legales, pero me he puesto en manos del club y tengo el apoyo del máximo accionista y del presidente. Me siento súper valorado por la gente que ha salido a defenderme, y lo agradezco. No pongo las manos en el fuego por nadie".

Hay algunos cobardes que se esconden en cuentas de redes sociales; el club está manos a la obra

Rumores sobre la salida de Corredera.- "Se recibió una propuesta hace ya más de un mes. Se valoró y se tomó la determinación de que no era lo más adecuado, pero nunca se sabe. Puede ser que las partes lleguen a un acuerdo, y no hablo solo de Corredera".

Marlos Moreno.- "lo hemos valorado desde el principio de mercado pero pertenecía a otro club de una categoría superior y con interés de muchos otros. Ahora mismo sí es una opción que contemplamos, nos interesa mucho e intentamos incorporarlo, ni puedo dar más información".

Situación de Teto.- "Es una situación que hemos analizado entre todas las partes, el jugador también. Es muy importante y por eso no optamos por una salida"

Joni Montiel.- "Es una opción que manejó el máximo accionista por cercanía pero al final no hubo acuerdo. Sobre declaraciones de otras personas me mantengo al margen, no es una operación en la que estuve y me dijeron que no se llegó a concretar. Había una condición que no debíamos aceptar como club".

Nunca estoy satisfecho del todo con los mercados; siempre se puede mejorar

Cambio en la búsqueda de perfil en el mercado.- "Porque el mercado te da opciones en determinadas posiciones. Montiel es un 10 que se puede adaptar a jugar de 8. Marlos es más extremo. Manejábamos las dos alternativas, las dos posiciones, porque tenemos jugadores que se pueden adaptar al costado como Teto. Podíamos variar. Y si ahora viene un jugador de banda, Teto puede jugar en el centro. En esas dos posiciones si venía un futbolista que nos diera calidad, no teníamos preferencias".

David Rodríguez.- "En febrero o marzo ya dijimos que estaría en la primera plantilla, Tengo máxima confianza en él, de ahí la no renovación de Aitor Buñuel. Ahora mismo no está jugando en su costado natural pero lo está haciendo muy bien. Esperamos que sea un referente del club y del tinerfeñismo durante muchos años".

Moha Ramos.- "El club ha intentado ayudar en cierta manera, en lo que puede porque uno tiene que pagar por los actos que realiza. No podeos desaprovechar su valía. Ha competido ya con el Tenerife B y lo hemos subido al primer equipo porque entendemos que tiene que alternar. También Sergio Aragoneses ha hecho una pretemporada espectacular y ha madurado mucho. mi ilusión es que a futuro los dos sean los porteros del primer equipo".

Rendimiento de Adrián Guerrero.- "Tiene experiencia en liga de Primera División de fuera. No lo podemos valorar por un partido, hay que tener paciencia. no todos los jugadores que hemos traído van a jugar, es un poco pronto para valorar si está dando rendimiento o no".

Yanis Senhadji, sin debutar.- "Seguramente lo veremos jugar pronto, aunque es una pregunta para el entrenador. Es distinto a Ángel y Gallego. Puede jugar solo o con otro punta al lado. Esta Liga es muy larga y todos van a ser importantes, seguro".

Salida de Pablo Hernández.- "El 20 % de la plantilla es canaria. Me gustaría tener bastantes más, pero años anteriores había menos. A medio y largo plazo el objetivo es tener más, tengo esa ilusión. El tema de Pablo es singular. Primero por la lesión el año pasado de Aitor Sanz y quisimos utilizar lo que teníamos en casa antes de buscar fuera. Participó en varios partidos y en el mercado de invierno lo cedimos. Esa opción no salió del todo bien y, dentro del contrato estipulamos que haría la pretemporada para tratar de convencer al entrenador. Él optó por salir definitivamente porque tenía una propuesta de dos años en Badalona".