Canarias registra la mayor caída en la compraventa de viviendas de toda España

La compraventa de viviendas en Canarias cayó casi un 20% (un 19,9%) en agosto, el mayor descenso entre todas las comunidades autónomas y muy por encima de la rebaja media en el conjunto del país, que fue del 3,5%.

Este es el primer retroceso que se registra desde junio de 2024, según el avance difundido este lunes por los Registradores de la Propiedad con datos proyectados sobre el 92,9% de los registros analizados.

En concreto, en agosto se contabilizaron 47.800 compraventas registradas de vivienda, un mes que suele ser poco representativo para anticipar la evolución a corto plazo, explican los registradores en un comunicado.

En este sentido, subrayan que es difícil predecir si este descenso se mantendrá a partir de septiembre o si volverá la tendencia ascendente. En cualquier caso creen que, probablemente, será de manera más moderada que en la primera mitad del año.

Por su parte, las hipotecas para la adquisición de una vivienda alcanzaron las 33.117 unidades, moderando su incremento interanual al 7,8%.

La crisis habitacional de Canarias está completamente descontrolada

El escenario de la vivienda en Canarias en completamente demoledor. Hay un claro desequilibrio entre oferta y demanda y la realidad es que no se construye vivienda nueva asequible. Tal es la gravedad de la situación que ya se habla de un déficit que podría llegar a las 20.000 viviendas.

Mientras el Gobierno de Canarias sigue aprobando medidas a largo plazo que muchos expertos en el mercado inmobiliario y economistas ponen en duda, hay un parque de viviendas vacacionales que se ha disparado "parasitando" el mercado del alquiler tradicional y sacando de esta modalidad, que se sepa, unas 70.000 viviendas a las que hay que sumar la poca transparencia sobre la cifra de las que permanecen vacías.

El "disparate" de los precios de venta y alquiler

En 2024, el precio de la vivienda en Canarias subió un 7,1 % respecto al año anterior, según datos de Tinsa. Los alquileres también viven una fuerte presión, aumentando de forma constante. Muchos hogares canarios dedican una parte elevada de sus ingresos al gasto en vivienda, lo que genera fragilidad económica. Se estima que un porcentaje significativo de la población tiene dificultades para “llegar a fin de mes” por este motivo. La subida de precios erosiona la capacidad de acceso de muchos sectores, especialmente jóvenes, trabajadores con salarios bajos o medios, y personas vulnerables.

Aparecen modalidades habitacionales impensables hace tan solo unos pocos años. Habitaciones de "camas calientes" que se alquilan por periodos de 12 horas y que son ocupadas por dos o más personas que se turnan para dormir, furgonetas, coches, cuevas, chabolas o tiendas de campaña y hasta barracones con trabajadores normalmente del sector de la construcción que vienen a Canarias por periodos limitados.

Situación social insostenible

En Canarias hay una elevada precariedad laboral, empleos con baja estabilidad o jornadas reducidas, lo que limita la capacidad para hacer frente a alquileres elevados o financiar una hipoteca. El retraso en la emancipación de los jóvenes también es un factor: muchos permanecen en el hogar familiar más tiempo por la imposibilidad de acceder a una vivienda adecuada. Así, aunque la demanda existe, muchos no pueden asumir las condiciones del mercado.

La vivienda como inversión y no como derecho social

En Canarias, como en muchas zonas de España, la vivienda ha sido tratada como un bien de inversión más que como un derecho social. Un estudio reciente señala que las instituciones han gestionado la vivienda como mercancía, no como un elemento esencial del bienestar.

La especulación del suelo, precios crecientes del suelo urbanizable, y la falta de regulación adecuada potencian que las nuevas promociones respondan más a criterios de rentabilidad que a satisfacer necesidades de vivienda asequible. Algunos propietarios ven más beneficios en destinar viviendas al alquiler turístico que al alquiler residencial convencional.