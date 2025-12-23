Cae en Tenerife una secta destructiva que utilizaba ritos santeros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas en Tenerife y Gran Canaria, por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental.

Los arrestados lideraban un grupo que, con el objetivo de enriquecerse de forma ilegal y al amparo de prácticas de santería, sometían a un control absoluto a sus adeptos, personas con distintas vulnerabilidades, a quienes manipulaban mediante la utilización del engaño y la inculcación de miedos, en ocasiones, de tipo espiritual.

Realizaban ceremonias con sacrificios de animales y consumo de drogas

Los detenidos, gestionaban un grupo que bajo una apariencia de espiritualidad, realizaba rituales esotéricos a cambio de una importante prestación económica, para la supuesta obtención de beneficios personales o la evitación de males de tipo espiritual o incluso enfermedades.

Durante los rituales desarrollados se sacrificaban animales y se consumían sustancias que suponían un riesgo para la salud, como el estramonio, el popper o la cocaína. El control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico tras su salida del grupo destructivo.

Prisión provisional para el líder de la secta destructiva

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado jueves, decretándose prisión provisional para el líder de la secta destructiva y medidas cautelares para el resto de los arrestados. Los especialistas encargados de estas investigaciones, mantienen habilitado el correo electrónico sectasdestructivas@policia.es para que cualquier ciudadano pueda comunicar hechos relacionados garantizando, en todo momento, el anonimato y la confidencialidad.

La Policía Nacional ha vuelto a advertir a la población del riesgo que entrañan este tipo de grupos dado que, en el marco de unas actividades aparentemente espirituales y utilizando el engaño y la coacción de sus seguidores; desarrollan actos ilícitos a cambio de importantes prestaciones económicas.