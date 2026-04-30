El Cabildo conejero aprueba una declaración institucional en apoyo al sector camellar

El objetivo es consolidar una posición común de la Institución en defensa de una actividad con fuerte arraigo histórico, social y económico, especialmente vinculada al entorno del Parque Nacional de Timanfaya. La declaración recoge la necesidad de proteger y defender el papel del sector frente a cuestionamientos que afectan a su imagen. El presidente y consejero de Agricultura del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha afirmado que esta declaración institucional ratifica una posición clara de toda la Corporación en defensa del sector.

El acuerdo aprobado establece el respaldo del Cabildo a la actividad camellar y su defensa en los distintos ámbitos institucionales, así como la petición al Parlamento de Canarias para que adopte una posición en la misma línea