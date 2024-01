Asier Garitano no renueva en el Tenerife, porque no quiere

El entrenador del Club Deportivo Tenerife, Asier Garitano, ofreció este jueves su rueda de prensa previa al partido del sábado contra el Levante, en el Ciudad de Valencia. Entre las muchas preguntas que abordó el preparador vasco de los insulares, destaca la que hace referencia a su futuro como técnico del equipo.

A día de hoy podría renovar cuando quisiera, pero no lo voy a hacer

Tras una mala serie de resultados, con un solo punto sumado sobre 12 posibles, y habiéndose alejado de la zona alta de la clasificación, Garitano fue cuestionado por si temía por una posible destitución de su cargo. "Te digo una cosa. A día de hoy podría renovar cuando yo quisiera, pero estate tranquilo porque no lo voy a hacer", respondió al periodista. Pero el entrenador prolongó su explicación: "Sería una postura muy egoísta por mi parte. No tenemos resultados, yo no lo voy a hacer. No sé si cualquier otra persona podría renovar con un gran contrato y seguir adelante".

El técnico se dirigió a los medios presentes con un "estad tranquilos porque no lo haré (renovar). Yo soy una persona de sensaciones, de intuir las cosas. Lo único que voy a hacer es seguir trabajando, creo que el grupo está bien y así me lo transmite en el día a día". Sobre este asunto concluyó que en todo caso "será una decisión del club más que mía, pero los mensajes desde dentro son que podría renovar ahora mismo".