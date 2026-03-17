Ricard Santafé: “El sistema educativo en Ibiza se está desangrando"

La Junta de Personal Docente de Ibiza y Formentera se ha concentrado frente a la Direcció Territorial d’Educació d’Eivissa con el objetivo, según ha explicado en Onda Cero el delegado territorial del sindicato STEI y secretario de la Junta, Ricard Santafé, "de visibilizar el malestar que arrastra el sector desde hace años y es que la situación, lejos de mejorar, amenaza con agravarse en los próximos cursos".

No en vano, Santafé, ha asegurado que las encuestas realizadas entre el profesorado reflejan un descontento generalizado "destacando entre los principales problemas la sobrecarga burocrática, que obliga a muchos docentes a continuar trabajando fuera del horario lectivo, o el elevado precio de la vivienda, que dificulta tanto la llegada como la permanencia de profesionales en las islas".

Al mismo tiempo, uno de los datos más preocupantes es la salida masiva de docentes y es que según el delegado territorial del STEI, "en el actual concurso de traslados autonómico, más de 200 profesores abandonarán Ibiza y Formentera para trasladarse a otras islas, en una tendencia que podría empeorar el próximo año, cuando el proceso se amplíe a nivel nacional".

Una fuga de profesionales que, según Santafé, "agrava el problema estructural de la dificultad para cubrir plazas, especialmente en asignaturas como matemáticas, informática o lengua catalana, donde ya hay centros que no encuentran docentes disponibles" y "que se suma al incumplimiento de medidas anunciadas por la administración, como la reducción de ratios en las aulas, el desarrollo del plan de infraestructuras educativas o a que la carrera profesional docente siga sin equipararse a la del resto de funcionarios, quedando muy por debajo de lo previsto".

Así, desde el sector han advertido de que la combinación de todos estos factores "está generando un escenario insostenible y que el sistema educativo en Ibiza se esté desangrando sin que se refuercen los recursos para una población que es aún mayor, sobre todo durante la temporada alta", y por ello, Santafé ha pedido medidas urgentes para revertir esta situación "como una reducción real del número de alumnos por aula, mejoras laborales y soluciones efectivas al problema de la vivienda"