Menorca impulsa el emprendimiento femenino a través de la digitalización

La digitalización se ha convertido en una herramienta clave para impulsar nuevos proyectos empresariales y mejorar la competitividad de los negocios. Con este objetivo, la Oficina Acelera Pyme Menorca, iniciativa del Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de les Illes Balears (COEIB), y la ONG Treball Solidari han colaborado en la organización de un ciclo de seis sesiones dirigido a mujeres emprendedoras de la isla.

Los encuentros se han celebrado entre el 14 de octubre y el 3 de noviembre, con tres sesiones en Ciutadella y otras tres en Maó. La iniciativa ha estado especialmente orientada a acercar los recursos tecnológicos a mujeres que buscan poner en marcha sus propias ideas de negocio o consolidar actividades empresariales que ya están en funcionamiento.

Las sesiones han sido impartidas por Jéssica Romo, coordinadora de la Oficina Acelera Pyme Menorca, y Daniela Arroyo, técnica de emprendimiento de la entidad. A través de un enfoque práctico y accesible, ambas han abordado las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales para facilitar la gestión diaria de un negocio, mejorar su competitividad e identificar nuevas oportunidades de crecimiento.

El programa ha reunido a participantes con diferentes experiencias y trayectorias. Mientras algunas mujeres se encontraban en las primeras fases de desarrollo de sus ideas empresariales, otras ya habían iniciado su actividad y buscaban nuevas fórmulas para fortalecer sus proyectos. Entre ellas había también mujeres de origen migrante, para quienes el acceso a estos conocimientos puede representar una oportunidad para avanzar en su autonomía económica.

La valoración de las participantes ha sido muy positiva, especialmente por la utilidad de los conocimientos y recursos compartidos y su aplicación directa a sus iniciativas empresariales. Además de la formación, los encuentros han favorecido el intercambio de experiencias y la puesta en común de los retos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de emprender.

Esta colaboración entre el COEIB y Treball Solidari pone de relieve la importancia de acercar la innovación tecnológica a todos los colectivos y de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial. Una apuesta por el emprendimiento femenino que busca facilitar que más mujeres puedan desarrollar sus proyectos y ganar autonomía a través de la digitalización.

La Oficina Acelera Pyme Menorca forma parte de la red impulsada por Red.es para apoyar la transformación digital de pequeñas y medianas empresas, personas autónomas y emprendedoras.