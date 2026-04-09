Menorca arranca su temporada turística con cautela

Menorca ha finalizado el periodo de Semana Santa con un balance turístico moderado. Este primer empujón de la temporada 2026 ha estado marcado por una demanda contenida y una apertura parcial de la planta hotelera.

Según valoraciones del sector, la ocupación se ha situado por debajo de los niveles habituales para estas fechas,. Han afectado comentan las las tempranas fechas en las que ha caído Semana Santa.

El turismo rural y el alquiler han sido los más demandados evidenciando una tendencia creciente hacia modelos de estancia más personalizados y vinculados con la isla.

Los menorquines han aprovechado las conexiones directas con ciudades europeas para viajar.

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Por otro lado, la semana santa ha coincidido con la celebración de la 22a edición del torneo internacional de básquet ciudad de Alaior que ha acogido a más de 2000 jóvenes.