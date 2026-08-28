Loles Tronch afronta las fiestas de Sant Lluís con ilusión y apela a la prudencia ciudadana

La alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, ha repasado los preparativos y las expectativas del municipio ante el inicio inminente de las fiestas patronales. En una entrevista concedida en el marco de la programación especial de fiestas, la alcaldesa ha manifestado afrontar estos días con la misma «ilusión del primer día», aunque reconociendo también la responsabilidad de organizar unos eventos de esta magnitud.

Un pregón especial y novedades en la programación

El pistoletazo de salida de las fiestas lo marca el pregón de este viernes, que este año corre a cargo del grupo Fraggels con motivo de su 20º aniversario. Tronch ha destacado la trayectoria del grupo como un "clásico" de la música local. Entre las novedades destacadas de la edición de este año figura el retorno de la traca final de fiestas para el lunes, un elemento tradicional que se había dejado de ofrecer en los últimos años y que sustituirá las opciones de espectáculos de drones, descartados por el equipo de gobierno. Asimismo, el Ayuntamiento ha lanzado una edición limitada de 1.000 pulseras conmemorativas con el lema «Sant Lluís, per ara i sempre», repartidas gratuitamente entre los residentes.

Gestión municipal, movilidad y retos

Durante la entrevista, la alcaldesa ha abordado diferentes cuestiones de la gestión diaria y de la logística festiva:

Gestión de residuos: Tronch ha reconocido que el municipio sufre situaciones de desbordamiento en la recogida de basuras, especialmente en las zonas de urbanizaciones, debido a la alta ocupación turística y a la actividad de la temporada.

Movilidad y seguridad: Se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los visitantes para utilizar el servicio de transporte público «Jaleo Bus» y así evitar problemas de aparcamiento y colapsos de tráfico durante los días de máxima afluencia.

Asuntos de la legislatura: La alcaldesa ha repasado situaciones complejas gestionadas durante el año, como la polémica por la antena de Binissafúller o los cambios en la gestión del geriátrico municipal.

Llamamiento a la celebración responsable

De cara a los días grandes del fin de semana, Loles Tronch ha deseado unas buenas fiestas a todos los vecinos, visitantes y turistas, pidiendo celebrar los actos con «sentido común, moderación y muchas ganas» para garantizar la seguridad y el buen ambiente durante todas las celebraciones.