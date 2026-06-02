GASTRONOMIA

Se inician las catas del XXV Concurso del Queso Mahón-Menorca DOP

El certamen reúne este año 72 piezas

Onda Cero Menorca

Menorca |

Quesos expuestos en la cata
Quesos expuestos en la cata | Onda Cero Menorca

El XXV Concurso del Queso Mahón-Menorca DOP celebra la cata de las piezas participantes en esta edición, en la que han concurrido un total de 72 quesos.

La participación se ha mantenido en niveles similares a los registrados el pasado año, con cerca del 80 % de las queserías adheridas a la denominación tomando parte en el certamen. Del total de piezas presentadas, 37 corresponden a la categoría de queso semicurado y 35 a la de queso curado.

Los resultados se harán públicos durante el acto de entrega de premios, que se celebrará el próximo 3 de julio a las 20.00 horas en la plaza de la Iglesia de Ferreries.

Con este concurso, el Consejo Regulador de la DOP Mahón-Menorca reafirma su compromiso con el sector quesero de la isla, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de las industrias y fincas productoras.

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