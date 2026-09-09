El Centro de Referencia de la Artesanía de Menorca reabre con un nuevo modelo de gestión

El Centro de Referencia de la Artesanía de Menorca ha reabierto sus puertas el pasado 24 de agosto con un nuevo modelo de gestión que busca dar mayor protagonismo al sector artesanal de la isla y garantizar la continuidad de las actividades del espacio.

El centro permanecía cerrado desde finales de 2024, después de que concluyera el anterior contrato temporal de gestión. Ahora, el Consell Insular de Menorca y el Ayuntamiento de Es Mercadal han optado por un nuevo sistema basado en la colaboración entre ambas administraciones y una empresa menorquina vinculada al sector artesanal.

El objetivo es que el centro se convierta en un punto de referencia para los artesanos de toda Menorca y no se limite a una función expositiva o comercial. La nueva gestión pretende conocer de primera mano las necesidades de los profesionales, impulsar actividades y talleres y contribuir a la promoción de la artesanía tradicional de la isla.

Entre las actuaciones realizadas para la reapertura destaca la recuperación de una sala que anteriormente permanecía cerrada y que ahora se utilizará como espacio abierto para talleres. De este modo, los visitantes podrán observar cómo se desarrollan los trabajos artesanales. También se ha renovado parte de la zona de exposición y de la tienda, con una decoración más neutra para dar mayor protagonismo a las piezas expuestas.

El centro también trabaja en la recuperación de material procedente de un antiguo taller tradicional de Es Mercadal, cedido por una familia de la localidad. El material está siendo restaurado con la intención de dedicarle una exposición específica el próximo año. Además, se actualizará la exposición permanente sobre los oficios artesanales tradicionales de Menorca.

La programación de actividades se irá definiendo en función de las propuestas y necesidades planteadas por el propio sector. Los talleres y acciones previstas estarán orientados tanto a dar a conocer los oficios tradicionales a la población de Menorca como a acercarlos a los visitantes.

Uno de los principales cambios respecto al modelo anterior será la duración del contrato de gestión. Frente a los contratos temporales de aproximadamente un año, el nuevo acuerdo contempla una duración de dos años más uno, lo que, según los responsables del proyecto, permitirá planificar actuaciones con mayor perspectiva y ofrecer estabilidad a la gestión del centro.

Con esta reapertura, las administraciones insulares y municipales buscan reforzar el papel del Centro de Referencia de la Artesanía de Menorca como espacio de apoyo, promoción y dinamización de un sector considerado estratégico para la conservación de los oficios tradicionales de la isla.