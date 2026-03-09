La Cámara de Menorca sigue apostando por el programa Dona Impuls para asesorar a mujeres emprendedoras

La Cámara de Comercio de Menorca ha destacado la importancia del programa Dona Impuls, con el objetivo de favorecer e incentivar el papel de la mujer en la creación de nuevos proyectos empresariales.

La técnica de emprendimiento de la Cámara, Sandra Galmés, ha precisado el protocolo para recibir y procesar la idea empresarial de las mujeres interesadas en el servicio.

Se trata de un programa gratuito y que facilita la elaboración de un plan de empresa, la tramitación del alta como autónoma y el asesoramiento para acceder a la financiación.