La Cámara de Menorca sigue apostando por el programa Dona Impuls para asesorar a mujeres emprendedoras

El programa es gratuito y ayuda a poner en marcha una idea empresarial

Iván Martín

Menorca |

La Cámara de Comercio de Menorca ha destacado la importancia del programa Dona Impuls, con el objetivo de favorecer e incentivar el papel de la mujer en la creación de nuevos proyectos empresariales.

La técnica de emprendimiento de la Cámara, Sandra Galmés, ha precisado el protocolo para recibir y procesar la idea empresarial de las mujeres interesadas en el servicio.

Se trata de un programa gratuito y que facilita la elaboración de un plan de empresa, la tramitación del alta como autónoma y el asesoramiento para acceder a la financiación.

