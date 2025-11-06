Menorca pone en marcha una docena de acciones para atraer el turismo británico fuera de la temporada alta

La Fundació Foment del Turisme de Menorca sigue dando pasos para establecer una temporada turística que dure nueve meses, buscando incrementar el número de visitantes fuera de la temporada alta. En ese sentido, y aprovechando la importante presencia en la feria World Travel Market, la FFTM ha desarrollado una estrategia de promoción con más de una docena de acciones buscando incrementar el mercado británico más allá de los meses de junio a septiembre.

La delegación menorquina sigue con su trabajo de promoción en Londres, donde el stand despierta un especial interés entre el público británico, uno de los más demandantes de información. Además del incremento de acciones culturales, la Fundació ha cerrado más de una docena de acciones con medios y empresas para promocionar Menorca fuera de la temporada alta.

Estas acciones incluyen, entre otras, contenido promocionado en The Times Magazine, la exclusiva revista de viajes Wanderlust, la versión internacional del The New York Times, la revista Rubik, el medio Global-Euronews, en el National Geographic Traveller del Reino Unido y una campaña a nivel nacional en la plataforma de radio y podcast online, Ivoox, y otra en la web de viajes Expedia, en el Reino Unido.

Además, se ha cerrado una acción de comarketing con la empresa Easyjet y la Fundació está trabajando para cerrar una acción promocional en la plataforma de música y podcast, Spotify.

La FFTM ha apostado por equilibrar una estrategia de promoción entre los medios más tradicionales, en su versión online, así como los nuevos medios, páginas web y aplicaciones que están contando con una gran afluencia.