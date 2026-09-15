El Aeropuerto de Menorca registra un agosto de récord con más de 765.000 pasajeros impulsado por el turismo internacional

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El Aeropuerto de Menorca ha cerrado el mes de agosto de 2026 con un total de 765.701 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 1,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento se vio respaldado por una intensa actividad operativa en la pista, alcanzando las 5.795 operaciones de despegue y aterrizaje, un 2,4% más que en agosto de 2025.

El motor principal del crecimiento mensual recayó en el mercado internacional. De los 764.626 usuarios de vuelos comerciales, 461.966 correspondieron a trayectos internacionales (un incremento del 3,9%), amortiguando el ligero retroceso de las rutas nacionales, que registraron 302.660 viajeros, un 1,2% menos.

En el cómputo global de los primeros ocho meses del año (enero-agosto), la infraestructura insular mantiene su tendencia al alza con 3.142.709 pasajeros y 27.190 vuelos gestionados.