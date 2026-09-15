CCOO considera “insostenible” el estado de la torre de control de Menorca y reclama una nueva infraestructura

Comisiones Obreras considera “insostenible” la situación de la torre de control del aeropuerto de Menorca y reclama a AENA que tome una decisión definitiva para construir una nueva infraestructura. El sindicato denuncia el deterioro de las instalaciones, las averías recurrentes y los problemas derivados de una infraestructura que, según recuerda, la propia Aena ya calificaba de obsoleta en 2010.

El delegado de CCOO en el aeropuerto de Menorca, Ramón Carreras, ha explicado en Onda Cero Menorca que, tras la renuncia al proyecto de torre remota, el sindicato no tiene constancia de que Aena esté apostando por la construcción de una nueva torre convencional.

Carreras ha puesto como último ejemplo del deterioro de las instalaciones lo ocurrido durante el episodio de lluvias y tormentas del pasado día 9, cuando se registraron hasta tres goteras sobre los equipos y las posiciones de control de la torre.

Según el representante sindical, al día siguiente estaba prevista una reunión del Comité de Seguridad y Salud y se informó de que las reparaciones se realizarían con la máxima urgencia. Sin embargo, CCOO considera que las actuaciones puntuales no solucionan el problema de fondo.

“Esta es una situación ya insostenible”, ha señalado Carreras, quien asegura que las instalaciones acumulan problemas de forma reiterada y constante. El sindicato también denuncia deficiencias relacionadas con la prevención de riesgos laborales y con la antigüedad de la infraestructura.

El sindicato asegura que los equipos técnicos se encuentran en un estado de “riesgo muy alto” y considera difícil de entender que, en el marco de las inversiones previstas para el aeropuerto, no se haya incluido ya la construcción de una nueva torre de control.

Carreras ha cuestionado que se anuncien inversiones de **170 millones de euros en el aeropuerto de Menorca** mientras una infraestructura que considera esencial continúa presentando problemas de mantenimiento.

El sindicato también hace una valoración negativa de la gestión del proyecto de torre remota. Carreras recuerda que ya en 2019 CCOO y los controladores advirtieron de que el aeropuerto de Menorca no reunía, en aquel momento, las condiciones necesarias para implantar esta tecnología.

Ante la falta de una decisión por parte de Aena, CCOO considera que el Gobierno central debería intervenir y exigir a la empresa pública que avance hacia una solución definitiva.

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