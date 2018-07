Las pernoctaciones extrahoteleras aumentan un 4% en 2013 en Baleares, hasta los 10,8 millones

Las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) alcanzaron los 10,79 millones en 2013 en Baleares, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior cuando se registraron 10,37 millones de pernoctaciones, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En lo que se refiere a los establecimientos de turismo rural, las pernoctaciones ascendieron a 677.536 en Baleares durante el pasado año, un 3,9% menos que en 2012 (705.061). Por su parte, las pernoctaciones en campings se elevaron en las Islas Baleares hasta las 171.830 estancias en 2013, un 0,9% más que el año anterior (170.192).



En cuanto a las estancias en apartamentos turísticos, la comunidad balear registró a lo largo de 2013 un total de 9,9 millones de pernoctaciones, un 4,3% más que en 2012, cuando se contabilizaron un total de 9,5 millones.



De este modo, las Islas Baleares se sitúan como el segundo destino con más pernoctaciones en alojamientos turísticos, por detrás de Canarias (30,2 millones). Además, Baleares fue la comunidad autónoma que presentó el mayor grado de ocupación en apartamentos turísticos ofertados, con el 71,5%.



DICIEMBRE, UN 11,8% MENOS



En diciembre, las pernoctaciones realizadas en apartamentos turísticos se situaron en Baleares en 20.873, lo que supone un descenso del 11,8% respecto al mismo mes de 2012, cuando se registraron 23.681 pernoctaciones. La estancia media fue de 6,23 días en las Islas Baleares, por debajo de los 7,29 días de media nacional.



En lo que se refiere a los establecimientos de turismo rural, las pernoctaciones en la comunidad balear ascendieron a 6.318 en diciembre de 2013, un 26,2% menos que en el mismo mes del pasado año (8.647). La estancia media en los alojamientos de turismo rural en la comunidad balear fue de 3,28 días, superior a los 2,51 días de media estatal.



DATOS NACIONALES



Así, a nivel estatal, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros alcanzaron los 102,9 millones en 2013, lo que supone un aumento del 1% con respecto al año anterior.



Este aumento anual se debió al incremento de las pernoctaciones de los no residentes, que crecieron un 3,7%, compensando así la caída de las de los residentes que se redujeron en la misma medida.



En 2013, la cifra de pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros registró un ligero crecimiento a diferencia del año anterior, cuando las pernoctaciones disminuyeron un 1,2%.



El 63% de las pernoctaciones se realizaron en apartamentos turísiticos, el 30% em campings y el 7% restante en alojamientos de turismo rural.



En el mes de diciembre, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros aumentaron un 3,2% con respecto al mismo mes de 2012, hasta 5,1 millones, sumando así tres meses en positivo tras los incrementos registrados en octubre (+1,3%) y noviembre (+7,2%).



POR CATEGORÍAS.



Las estancias en apartamentos turísticos subieron un 2,8% el pasado año, con un descenso del 0,4% de los residentes, frente al aumento del 3,8% de los no residentes.



En 2013 se ocuparon el 38,8% de las plazas ofertadas, un 0,8% más que en 2012, de las cuales, un 64,8% se concentraron entre los meses de mayo a octubre. El grado de ocupación en fin de semana se situó en un 40,8%, un aumento anual del 0,9%.



Las pernoctaciones de los no residentes en apartamentos supusieron el 66,5% del total. Reino Unido continuó siendo el primer mercado emisor en apartamentos turísticos, con 17,4 millones de pernoctaciones, un 2,4% más respecto al año anterior, seguido del mercado alemán, con 8,7 millones de pernoctaciones, un 10,9% más que un año atrás.



Canarias fue el destino preferido para alojarse en apartamentos, con 30,2 millones de pernoctaciones y un crecimiento del 1,2% respecto a 2012. Baleares fue la región que presentó el mayor grado de ocupación, con el 71,5% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la isla de Gran Canaria, con más de 9,6 millones pernoctaciones, Tenerife, con 9,5 millones, y Lanzarote, con 7,3 millones fueron los destinos preferidos en esta modalidad de apartamentos. La isla de Mallorca fue la que alcanzó la mayor ocupación con una media del 74,8%.



Los puntos con mayor número de pernoctaciones son San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.