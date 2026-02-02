UGT pide que se puedan convalidar parte de las prácticas del máster del profesorado de la UIB

Los sindicatos aplauden la propuesta de la Conselleria de Educación, que prevé aumentar las plazas de profesorado de la Universidad de les Illes Balears (UIB), que actualmente cuenta con 322. Además, desde UGT exigen que los docentes que ya trabajan puedan convalidar parte de las horas de las prácticas obligatorias del máster de profesorado de la UIB.

Desde UGT aseguran que esta ampliación ayudará a hacer frente al déficit de profesores en las islas. Por otro lado, piden medidas para flexibilizar los horarios y potenciar la modalidad online, según ha explicado en Onda Cero, la secretaria de Ensenyament Serveis Públics del sindicato UGT, Azahar Tortonda.

De hecho, aunque en los últimos años la demanda se ha reducido ligeramente, las plazas ofertadas no absorben todas las peticiones. Entre las especialidades que más cuesta cubrir tienen que ver con Formación Profesional o Matemáticas.