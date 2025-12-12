SUCESOS

Rescatan a 41 migrantes de origen magrebí que han llegado a Baleares

En concreto, a las 08.45 horas se ha procedido a la interceptación de un total de diecisiete personas de origen magrebí, en Playa de Mitgjorn, en la isla de Formentera

Europa Press

Palma |

Las pateras siguen llegando a Formentera
Las pateras siguen llegando a Formentera | Redacción

Un total de 41 personas migrantes han sido rescatadas este jueves a bordo de pateras que han llegado a aguas de Baleares, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

En concreto, a las 08.45 horas se ha procedido a la interceptación de un total de diecisiete personas de origen magrebí, en Playa de Mitgjorn, en la isla de Formentera. Han intervenido la Guardia Civil del Puesto de Formentera, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y Policía Local de Formentera.

Posteriormente, a las 12.30 horas, se ha interceptado a un total de veinticuatro personas de origen magrebí, en Playa de s'Estanyol, en la isla de Ibiza, donde también han intervenido la Guardia Civil.

