Rafa Latorre: "Una de las mayores injusticias es no reconocer la vida cultural que tiene Mallorca"

La transformación del modelo económico de Baleares pasa por un cambio de estrategia promocional basada en la oferta cultural, según insiste el Govern balear y reconoce el periodista de Onda Cero Rafa Latorre. "Nadie puede vivir del monocultivo", añade al valorar la oferta cultural de las islas de la que hablará, entre otras cosas, este lunes, 9 de marzo, en la edición especial de 'La Brújula' que se emitirá desde Palma.

La cultura como eje transformador y cohesionador con Palma, candidata a ser Capital Europea de la Cultura, serán temas a destacar en el programa especial que Rafa Latorre y gran parte de su equipo harán este lunes desde el auditorium de Palma. La emisión del programa nacional 'La Brújula' se realizará en especial este lunes, a partir de las 19 horas, desde la Sala Mozart del auditórium de Palma y será la primera vez que Rafa Latorre visite Palma como la voz del programa nacional de Onda Cero.

Para Latorre, Baleares ha sido injustamente valorada por su el monocultivo de sol y playa, y no por su oferta cultural. "Una de las mayores injusticias es no reconocer la vida cultural que tiene Mallorca", según avanzaba este mediodía en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca', antes de coger un avión y volar a la capital de Baleares desde Madrid.

Y en tiempos de polarización política, hay que divulgar figuras como la de Antoni Maura, cuyo legado conoce perfectamente Rafa Latorre, aunque también hay que divulgar con homenajes como los que preparan las instituciones de Baleares. "Yo soy optimista y creo que la figura de Maura es conocida", explica el periodista en los micrófonos de Onda Cero.

Entre los invitados, nos acompañarán, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el director general de Trablisa, Joaquín García, entre otros.

