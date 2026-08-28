La Policía Local duplica las actas en Playa de Palma este verano alcanzando las 3.500 infracciones

La Policía Local ha abierto este verano 3.500 actas en Playa de Palma, relacionadas con incidencias en el marco de la ordenanza cívica, impulsada por el Ayuntamiento de Palma.

Una cifra que supone "el doble que el año pasado", según ha anunciado este viernes el alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, que también ha asegurado que la presencia policial en la zona ha aumentado esta temporada turística, con 60 agentes de media por día.

"La mayoría de las actas están relacionadas con venta ambulante, ruidos, botellón, patinetes e infracciones de tráfico", ha explicado el primer edil, que además ha defendido que durante estos meses se han desplegado 95 agentes de la Policía Local de Palma.

Además, el alcalde de Palma ha reiterado su compromiso de seguir aumentando los recursos de cara a la próxima temporada turística para reforzar la seguridad en Playa de Palma.