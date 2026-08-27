Pere Sánchez (Coalició per Mallorca): "No planteamos un decrecimiento económico, planteamos una reducción de plazas"

El candidato de Coalició per Mallorca a las próximas elecciones autonómicas, Pere Sánchez, defiende reducir en 41.000 las plazas turísticas de Mallorca, 30.000 en el sector hotelero y 11.000 en el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares.

Es una de las principales medidas que propone Coalició per Mallorca para rebajar la presión sobre el territorio y el crecimiento demográfico. En una entrevista en Más de Uno Mallorca, con Elka Dimitrova, Pere Sánchez insiste en que su propuesta no pretende reducir la actividad económica, sino avanzar hacia un modelo turístico con menos volumen y mayor productividad, al tiempo que plantea medidas para facilitar el acceso de los residentes a la vivienda.

El nuevo movimiento político, que integra a El Pi-Proposte per les Illes y otros independientes de la izquierda y derecha balear, pretende poner límites al crecimiento turístico y demográfico de Mallorca. No obstante, el candidato de Coalició per Mallorca rechaza que su propuesta suponga apostar por el decrecimiento económico y defiende que se trata de cambiar el modelo para conseguir que cada plaza turística genere un mayor retorno económico y social.

"No planteamos un decrecimiento económico, planteamos una reducción de plazas, pero a la vez con un plan de productividad, de mejora de la calidad, de optimización de lo que llega por cada plaza."

El candidato considera que Mallorca ha alcanzado un nivel de saturación que obliga a revisar el modelo actual. En este sentido, sostiene que la reducción de plazas no debe analizarse únicamente desde el punto de vista turístico, sino también por su impacto sobre la población residente, la vivienda y los servicios públicos. "Nos hemos pasado de frenada y ahora tenemos las consecuencias negativas."

Según los cálculos que expone Sánchez, las 41.000 plazas turísticas menos supondrían reducir también la llegada de trabajadores vinculados a la temporada turística. "Son ya estos 40.000 visitantes menos y esas 20.000 personas que vienen a hacer trabajo. Ya hablamos de 60.000 personas."

El candidato defiende así una "pausa demográfica" que permita, a su juicio, recuperar el equilibrio entre población, territorio, recursos y actividad económica.

En paralelo, Coalició per Mallorca propone reforzar la conexión entre turismo y producción local, especialmente con el sector agroalimentario, con el objetivo de que una mayor parte de la riqueza generada por la actividad turística repercuta en la economía de las islas.

La vivienda es otro de los ámbitos que Sánchez vincula directamente con el crecimiento demográfico. La formación plantea que las políticas de vivienda pública incorporen criterios de arraigo para favorecer el acceso de quienes llevan años residiendo en Mallorca.

El candidato defiende que esta prioridad no significa excluir a quienes llegan de fuera, sino establecer un sistema de baremación que otorgue mayores posibilidades a quienes acrediten una residencia estable. "No estamos diciendo que quien no cumple estas condiciones no puede tener una vivienda en Mallorca. Estamos diciendo que quien cumple estas condiciones puede tener más facilidades para acceder a una vivienda pública."

A esta medida se suma la propuesta de la denominada "mochila balear", con la que Coalició per Mallorca plantea bonificar determinados impuestos autonómicos en las operaciones de compraventa de vivienda entre residentes estables.

El objetivo último, según Pere Sánchez, es abordar de forma conjunta turismo, población y vivienda, tres cuestiones que considera estrechamente relacionadas en la Mallorca actual. Su propuesta pasa por reducir el volumen turístico, contener el crecimiento demográfico y favorecer un modelo económico capaz de generar mayor bienestar sin incrementar indefinidamente la presión sobre el territorio.