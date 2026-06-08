Las patronales vuelven a bloquear el convenio de las escoletes

Las patronales de las escoletes han vuelto a bloquear este lunes la negociación del convenio autonómico con el que los sindicatos quieren equiparar salarios y mejorar las condiciones de las educadoras de 0 a 3 años en los centros concertados y privados de Baleares. Pese al llamamiento a la “madurez y responsabilidad” realizado por la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, las organizaciones empresariales se han negado a constituir la mesa de negociación durante la reunión celebrada en la Conselleria.

Desde CCOO, Pepa Ramis habla de “decepción” y recuerda que es la tercera convocatoria desde diciembre en la que no llega a arrancar realmente la negociación del convenio. Los sindicatos STEI, UGT y CCOO defienden que esta mesa es el espacio legal y representativo del sector y reclaman una única tabla salarial para todo el ámbito privat de 0-3, que consideran uno de los más precarios del Estado, mientras que Maria Camps (STEI) reclama además una mayor implicación de las Conselleries de Trabajo y Educación.

Por parte empresarial, las patronales Pimem y Ceceib aseguran que comparten la necesidad de mejorar las condiciones laborales, pero rechazan la creación de un convenio autonómico de 0-3 y apuestan por otras vías de negociación, vinculadas a la concertada y a acuerdos con la Administración. El vicepresidente segundo de Ceceib, Juan José Ferrando, ha llegado a calificar de “lapsus” el compromiso de negociar ese convenio, firmado hace casi un año para frenar la huelga en las escoletes externalizadas de Palma.

El conflicto se encamina ahora hacia el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (TAMIB), donde sindicatos y patronales están citados este viernes en un nuevo intento de acercar posturas y evitar la huelga convocada para el próximo 16 de junio.