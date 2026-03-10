El Parlament deroga la ley de memoria democrática

El pleno del Parlament, con los votos del PP y de Vox, ha derogado este martes la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares, que llevaba en vigor desde 2018. Es la segunda vez que la iniciativa, impulsada por Vox, ha llegado al plenario de la Cámara autonómica. En la primera, los 'populares' pactaron dar marcha atrás a cambio del apoyo de la izquierda para retirar unas enmiendas de los de Santiago Abascal introducidas por error en la ley de simplificación administrativa.

Después pasó un tiempo durante el cual la cuestión no estuvo sobre la mesa, hasta que el PP y Vox, en el marco de su acuerdo presupuestario para 2025, se comprometieron a reactivar la iniciativa. Tras la toma en consideración del texto, su correspondiente tramitación y el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la izquierda, este martes el pleno ha derogado la ley de memoria democrática de forma definitiva con 31 votos a favor (PP y Vox) y 26 en contra (PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y GxF).

La normativa, aprobada bajo el Govern de Francina Armengol, incluía cuestiones como la elaboración de un censo de elementos franquistas para proceder a su retirada o eliminación, el derecho a prohibir la exhibición de elementos o la celebración de actos y homenajes franquistas o la conservación de archivos y el derecho de acceso a los mismos.

"NO QUEREMOS OLVIDAR"

Todos los grupos parlamentarios de la izquierda se han opuesto a la derogación de la ley de memoria democrática y, como muestra de apoyo a las víctimas, han colocado carteles con los rostros de represaliados por el franquismo en sus escaños. El reproche unánime ha sido principalmente para el PP, a quien han acusado de faltar a su palabra al apoyar la eliminación de la normativa pese al pacto al que llegaron con ellos.

"Supongo que estarán satisfechos y aplaudirán la derogación, supongo que estarán satisfechos con el sufrimiento de tantas víctimas", ha arrancado la diputada de Més per Menorca Joana Gomila. Entre las medidas que decaerán ha destacado la posibilidad de "restituir la memoria" de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, de emitir certificados a las víctimas o a crear un banco de ADN para que los niños robados puedan localizar sus familiares.

La menorquinista ha afirmado que desde su grupo parlamentario seguirán luchando en pos de la memoria democrática. "No queremos olvidar", ha subrayado. El diputado por Unidas Podemos, José María García, ha acusado a los 'populares' de ser "quienes con más fuerza y más empeño han ido a por la derogación".

"Desde que decidieron gobernar con la ultraderecha aparecen desdibujados como partido democrático", les ha afeado. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha iniciado su intervención admitiendo que el de este martes, para muchos de los diputados, será el pleno "más triste" de su carrera parlamentaria.

"Es el dolor de muchas personas que no entienden qué rabia hay que tener para atentar contra una ley como esta, que lo único que exige es reparación y justicia", ha dicho. El socialista ha considerado que el apoyo del PP a la derogación de la normativa "es una traición a la democracia y a la palabra" y que los 'populares' deberían estar avergonzados por ponerse del lado de Vox.

"Pero por muchas leyes que deroguen jamás van a callar ni a borrar a las víctimas. Verán sus rostros las veces que haga falta, aquí o en el Consolat de Mar, para que la presidenta vea lo que supone la derogación", ha apuntado el socialista. Prohens no ha podido escuchar la advertencia, ya que no ha estado presente durante buen parte del debate y tan solo ha acudido para participar en la votación.

Negueruela ha asegurado que en el caso de que el PSIB vuelva al Govern el año que viene -algo que ha dado por seguro- recuperará todas las leyes de memoria democrática. La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha considerado que lo que se ha debatido en el pleno no es simplemente la derogación de una ley, sino "en qué lado de la historia queremos estar en un momento en el que el mundo vuelve a temblar ante el avance de ideas que creíamos superadas".

"Es una ola que avanza lentamente, pero con determinación, erosionando consensos democráticos que durante décadas parecían indestructibles. Y ante esta tendencia hay dos actitudes posibles, plantarles cara o adaptarse. ¿Queremos ser un muro de contención democrático o queremos formar parte de la corriente que retrocede?", se ha preguntado.

La ecosoberanista ha advertido que las democracias no caen tan solo "cuando los radicales ganan", sino que también lo hacen "cuando los moderados deciden no frenarlos". "Cuando la derecha moderada asume el marco ideológico de la extrema derecha por miedo a perder votos, no la para sino que la legitima", ha criticado en una referencia velada al PP.

También se ha posicionado en contra de la derogación el diputado de Gent per Formentera (GxF), Llorenç Córdoba, quien ha lamentado la pérdida de una ley "que nació para mirar con un poco de dignidad una parte de la historia que no se puede borrar ni maquillar".

Aunque ha reprochado al PP y Vox que opten por su eliminación, no ha escatimado sus criticas a los socialistas, a quienes ha acusado de "querer usar la ley como un elemento partidista". "Cuando una ley deja de ser espacio de reparación y se usa par adoctrinar políticamente, se le hace perder su autoridad y se le rompe el alma", ha reflexionado.

UNA LEY "INJUSTA"

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha celebrado el "día histórico" que supone la derogación de una ley de memoria democrática que ha calificado de "injusta". "Lo es porque parte de una premisa falsa, de que la Guerra Civil fue una guerra de buenos contra malos", ha sostenido el parlamentario, quien ha dedicado buena parte de su intervención a nombrar y mostrar fotografías de personas represaliadas o asesinadas por el bando republicano.

Al final de su turno de palabra ha cargado directamente contra los socialistas, a quienes levantando el dedo les ha acusado de ser "los responsables de convertir a las víctimas en verdugos y a los verdugos en víctimas".

"Estas leyes de memoria ya solo sirven para blanquear al PSOE y su historia de violencia, de sangre y de crímenes. Deberían pedir perdón por su intervención en todos los crímenes de la Guerra Civil. Son los únicos herederos de la violencia y no hay ley, jabón ni desinfectante capaz de limpiar la vergüenza que tienen ustedes como responsables de los crímenes de la Guerra Civil", ha sentenciado.

La 'popular' Cristina Gil ha considerado que la ley de memoria democrática "no une sino que separa y enfrenta". "La memoria es individual y ninguna ley, salvo en las dictaduras más abyectas, se puede imponer", ha dicho. En una línea similar a Vox, la parlamentaria del PP ha acusado a la izquierda de obviar la memoria de las víctimas que no comulgan con su ideología. "¿Son víctimas de segunda? ¿Son nombres sin memoria?", se ha preguntado.

"Bajo el pretexto de una ley que sí que es cierto que podía ser justa en su inicio se ha llevado a cabo una verdad oficial, la del lado bueno de la historia que repiten ustedes a modo de mantra marxista", ha sostenido. Gil ha reiterado que la ley de memoria democrática nunca ha sido una "prioridad" para su partido y ha defendido que la verdaderamente importante, y que por lo tanto está impulsando el Govern, es la ley de fosas.