Las oposiciones a docentes en Baleares se celebrarán el 17 de abril y se convocarán 474 plazas

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha indicado, en una rueda de prensa ofrecida este jueves, que el objetivo es desarrollar el proceso "con más garantías y antelación" para el personal docente, ya que se ha anunciado la fecha de la oposición a seis meses vista.

Por islas, Eivissa será donde más plazas se convoquen con 257, seguida de Mallorca --134--, Menorca --50-- y Formentera --33--. Vera ha apuntado que Educación tratado de hacer un "esfuerzo" con un crecimiento de plazas convocadas en las islas de Menorca --con 15 plazas más--, Eivissa --73 plazas más-- y Formentera --15 plazas más--.

Divididos en función de los cuerpos docentes, se convocan 275 docentes más en Secundaria, 141 plazas de maestros, 45 plazas del cuerpo de especialistas en sectores singulares de la FP, tres plazas en la Escuela Oficial de Idiomas, nueve plazas de música y artes escénicas y una plaza para de artes plásticas y diseño.

El adelanto de la fecha de inicio de las pruebas permitirá desarrollar con mayor antelación los procedimientos administrativos vinculados al proceso selectivo.

De este modo, la Conselleria podrá planificar antes actuaciones posteriores como la adjudicación de destinos provisionales, las comisiones de servicios, la asignación de destinos a los funcionarios en prácticas, las adjudicaciones del personal docente interino y la cobertura de vacantes.

CONCURSO DE TRASLADOS NACIONAL DEL 5 AL 26 DE NOVIEMBRE

La convocatoria de oposiciones coincide con el desarrollo del concurso de traslados de ámbito estatal correspondiente al curso 2026-2027. El período para solicitar la participación en este concurso de traslados de ámbito estatal es del 5 al 26 de noviembre.

Este procedimiento permite al personal funcionario docente optar a plazas de otras comunidades autónomas y pueden participar, entre otros, los funcionarios en prácticas que aún no disponen de destino definitivo, los docentes en expectativa de destino y los funcionarios de carrera con destino definitivo que deseen cambiar de centro, tanto dentro de Baleares como en otra comunidad autónoma.

La coincidencia con el concurso de traslados estatal ha obligado al Departamento de Personal Docente a realizar una previsión minuciosa de las plazas que se incluyen en las oposiciones. Por este motivo, la Conselleria ha trabajado con una estimación prudente de las plazas de la convocatoria de 2027.

Por tanto, el motivo de celebrar las oposiciones en el mes de abril es agilizar la resolución del proceso selectivo y facilitar la planificación de los distintos procedimientos de personal para que el personal docente conozca su centro de destino con la máxima antelación posible antes del inicio del curso escolar 2027-2028.

EDUCACIÓN REBATE LAS CIFRAS DEL ANUARIO

Preguntado por los datos reflejados en el 'Anuario de la Educación de Baleares 2026', Vera ha desmentido la bajada de docentes en la educación pública, ya que ha alegado que el Govern paga actualmente las nóminas de unos 1.200 docentes más que en el curso 2023-2024, por lo que ha cuestionado las fuentes de este estudio.

La Conselleria ha aclarado que se trataría de un "error" en la lectura de los datos por parte de los autores del anuario, porque el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes modificó "'a posteriori'" la cantidad de profesores que tenía Baleares en el curso 2024-2025.

Esto implica que en el anuario se refleja que en Baleares había 22.883 profesores en el curso 2024-2025, cuando en realidad la plantilla la componían 22.016. De este modo, con las cifras desactualizadas parecería que en el curso 2025-2026 se recortaron 301 profesores cuando en realidad se aumentaron las plantillas docentes en 566.

En cuanto a la posibilidad de aprovechar la bajada de alumnos para disminuir las ratios en las clases, ha resaltado que Baleares, por su "idiosincrasia", tiene estudiantes que llegan con el curso ya empezado, por lo que ha pedido mirar los datos "al principio y al final de curso". Así, ha puntualizado que desde septiembre a junio del año pasado, el número de alumnos en las aulas de Baleares aumentó en unos 4.000 más.

Vera ha apuntado también a otro factor como es la bajada de la natalidad, aunque la Conselleria ha hecho un "esfuerzo" por mantener los mismos grupos educativos pese a que haya menos estudiantes en las aulas.

No obstante, ha puntualizado que Educación "cumple" con los ratios en "la gran mayoría de grupos" de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerado; y en la cuarentena que no se cumplen --de los más de 4.000 que hay--, se han puesto un "refuerzo docente para cumplirlos.

Sobre el incremento de plazas en la privada, el conseller lo ha achacado al efecto de la gratuidad en la etapa 0-3 porque se habrían tenido que concertar estas plazas pese a que también se han creado en la pública.