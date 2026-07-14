Muere un motorista tras salirse de la carretera en Felanitx

Un motorista de nacionalidad belga y 53 años ha fallecido este martes tras salirse de la carretera Ma-4012, en el municipio mallorquín de Felanitx.

El accidente ha ocurrido sobre las 08.00 horas en el primer kilómetro de esta vía, según ha informado 'Crónica balear' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La Agrupación de Tráfico del Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del siniestro en el que, según las primeras pesquisas, no se habría visto implicado ningún otro vehículo.

Al parecer, el motorista se habría salido de la vía, por causas que se desconocen.