Muere en el hospital el motorista herido en un accidente en Alcúdia

El motorista de 30 años que a última hora de este sábado sufrió un accidente en Alcúdia ha fallecido en el Hospital Son Espases.

Según la información facilitada por el SAMU, el suceso ha ocurrido sobre las 23.37 horas de este sábado a la altura del número 64 de la carretera de Artà.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado junto con policía local de la zona.

Los sanitarios han seguido con las maniobras de reanimación que habían iniciado los testigos del accidente.

Fuentes de la Policía Local de Alcúdia, que se ha hecho cargo de la investigación del suceso, han confirmado el fallecimiento del varón que, al parecer, impactó contra unos semáforos y sufrió la amputación de una pierna.