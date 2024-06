Más de 400 personas se concentran frente al Parlament para pedir la dimisión de Le Senne

Unas 450 personas, según la Policía Nacional, se han concentrado este jueves frente al Parlament balear para pedir la dimisión del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, tras su actitud en el pasado pleno en el que arrancó una foto de Aurora Picornell. "Fora feixistes de les institucions", "Sense el PP no seria president" o "Prohens y Le Senne son el mateix" son algunos de los cánticos que se han escuchado durante la concentración. Igualmente, los manifestantes se han mostrado contrarios a la derogación de la ley de memoria democrática.

Con camisetas y pancartas con la foto de Aurora Picornell y de les Roges des Molinar, los diputados del PSIB han salido a la calle Palau Reial para pedir la destitución de Le Senne. También se han unido los diputados de MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, menos los portavoces, que han abandonado el pleno más tarde al terminar su intervención. La diputada socialista y vicepresidenta segunda del Parlament, Mercedes Garrido, ha destacado, en declaraciones a los medios durante la concentración, que "la calle le ha dicho a Marga Prohens que no puede seguir ni un minuto más con este presidente del Parlament".

En esta línea, ha recordado que los grupos de la oposición han presentado una moción para apartar al presidente de la Cámara. Un escrito que no se admitió a trámite este miércoles en la Mesa del Parlament. Los socialistas esperan que el PP apoye el escrito, puesto que consideran que Le Senne "no puede seguir ni un día más". "Hoy no debería haber presidido esta sesión plenaria", ha lamentado Garrido, insistiendo en que, tras arrancar la foto de Picornell, está "totalmente incapacitado e inhabilitado para ejercer el cargo".

"Le pedimos al Partido Popular que de verdad lo inhabilite, que no se ponga al lado de una persona violenta, que con violencia arrancó la fotografía de Aurora Picornell", ha añadido. La diputada, junto con la otra socialista miembro de la Mesa, Pilar Costa, han dejado sus ordenadores abiertos con las imágenes que exhibieron el pasado martes. "Hoy no la ha tocado, no debía estar tan mal", ha sentenciado.

Asimismo, Garrido y Costa han presentado dos escritos ante Le Senne para que convoque la Mesa y se pueda tramitar el escrito que pide la remoción del presidente. Así, han pedido que se convoque la Mesa este jueves a las 13.00 horas y, en caso de que no se convoque, pedirán otra vez reunir la Mesa el próximo martes. "No pararemos hasta que no la convoque y hasta que convoque el pleno donde se le tiene que remover y donde el PP tiene que votar a favor de su remoción", ha concluido Garrido.