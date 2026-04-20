patrimonio

Mallorca impulsa la protección de la 'tela de llengües' como patrimonio cultural inmaterial

El Consell de Mallorca inicia el expediente para blindar esta técnica centenaria, amenazada por la desaparición de talleres y la proliferación de imitaciones

Patricia Segura

Palma |

'Tela de llengües' de Mallorca
'Tela de llengües' de Mallorca | Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca ha iniciado este lunes el camino para proteger uno de los elementos más singulares de la tradición textil de la isla. La institución ha dado luz verde al expediente para declarar la conocida tela de llengües como Bien de Interés Cultural Inmaterial, un reconocimiento que busca preservar este legado artesanal.

Se trata de una técnica centenaria, profundamente arraigada en la identidad mallorquina, pero que atraviesa un momento delicado. Actualmente, apenas sobreviven tres talleres en toda la isla, mientras que la proliferación de imitaciones pone en riesgo la autenticidad de estas piezas únicas. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado la importancia de proteger este patrimonio como parte esencial de la cultura local: "Sólo hay tres talleres en Europa y los tres están en la isla de Mallorca.

En paralelo, el Consell insular continúa avanzando en la salvaguarda del patrimonio inmaterial de Mallorca. Este lunes también se ha declarado oficialmente como Bien de Interés Cultural Inmaterial el conjunto de las rondalles mallorquinas. La medida queda ahora pendiente de su ratificación definitiva en el pleno de la institución insular.

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