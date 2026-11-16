Levantan la acampada por la vivienda de Palma, pero los activistas advierten que "la lucha está lejos de acabar"

Los activistas de Acampar per Habitar han dado por concluida la protesta permanente que mantenían en la plaza de España de Palma pero han recalcado que "la lucha por el derecho a la vivienda está lejos de acabar". El colectivo ha celebrado este domingo una jornada en la que han participado una treintena de personas, con la que han dado por finalizada la movilización reiniciada desde su retorno el pasado miércoles, con motivo de la huelga general, y en la que han hecho un taller antirepresivo y una cena popular.

En el comunicado de cierre han resaltado que Mallorca es un territorio donde trabajar "no garantiza poder vivir", donde los alquileres "consumen salarios enteros", donde los familias "viven con miedo de perder su casa" y donde la especulación "tiene más poder que las necesidades de quienes lo habitan".

Aún así, han pedido no "caer en el error" de pensar que con la retirada se van "sin haber conseguido nada" porque, a su manera de ver, han "ganado" al poner sobre la mesa la cuestión habitacional y por la aprobación de los decretos Maricarmen en cuestión de días "fruto de la movilización", pese a que los han tildado de "muy insuficientes".

También han destacado como un logro los 48 días de acampada, de asambleas horizontales populares, de ocupar el espacio público, hacer talleres y actividades por todo el mundo de manera completamente gratuita y voluntaria, convivir con personas en situación de calle que suelen ser "invisibilizadas".

Los activistas han agradecido el "gran apoyo popular" que han recibido ante los "intentos de boicot" por parte de la Policía Local de Palma y de grupos fascistas, que "siempre han quedado en inmensa minoría" ante ellos y el apoyo popular. En ese sentido, han señalado que se marchan de la plaza con "esperanzas" y con "mucha motivación" para continuar la lucha porque "la lucha es la calle y no el parlamento".

Como próximos objetivos se han marcado hacer de cada barrio, de cada puesto de trabajo, de cada calle y de cada centro estudiantil, un espacio de "lucha y de organización". "Hoy acaba la acampada pero la lucha sigue. Organicemos la rabia, conquistemos el futuro porque la rabia puede encender la llama pero la organización mantiene la hoguera", han reivindicado.