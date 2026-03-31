Katmandu Park reabre en Magaluf con novedades y un 85% de ocupación hotelera

El parque temático Katmandu Park reabre este 1 de abril sus puertas en Magaluf, en Calvià, con novedades en sus instalaciones, nuevas promociones y una ocupación hotelera que supera las previsiones iniciales. Así lo ha explicado su directora, Barbara Smith, en una entrevista en el programa Más de Uno Mallorca, de Onda Cero con motivo del inicio de la temporada.

Smith ha subrayado que el parque encara esta nueva etapa “con la misma ilusión de hace 18 años”, tras una puesta a punto que incluye mejoras en distintas áreas. Entre ellas, destaca la ampliación de la zona infantil. “Hemos pintado todo, hemos cambiado moqueta y hemos hecho la zona de niños para bebés en el Chiqui Park un poco más amplia y más atractiva”.

El complejo, conocido por su icónica casa invertida “The House”y por sus experiencias inmersivas como cines 4D o espacios interactivos, mantiene su apuesta por el público familiar. “Katmandú hay que vivirlo para entenderlo”, ha afirmado su directora, quien insiste en que el parque ofrece una experiencia pensada “para niños, padres y también abuelos”.

Promociones y apuesta por residentes

Entre las novedades de esta temporada, el parque lanza promociones específicas para fomentar la visita en los primeros meses. “Si reservas online para abril y mayo, regalamos el menú infantil”, ha explicado Smith, quién también ha recordado los descuentos para residentes y las ofertas en celebraciones de cumpleaños.

“Nosotros trabajamos con el turismo, pero siempre cuidamos al residente”, ha remarcado.

Desestacionalización y arranque adelantado

La apertura del parque se enmarca en la estrategia de desestacionalización turística en Mallorca, especialmente en zonas como Calvià. En este sentido, Smith ha destacado que el complejo permanecerá abierto hasta noviembre.

Además, el hotel asociado al parque inicia la temporada con una ocupación del 85%, incluso “un 3 o 4% por encima de lo esperado”, impulsado en parte por el aumento de conexiones aéreas y la demanda internacional, debido al conflicto en Oriente medio, que está desviando muchos visitantes hacia el archipiélago.

“El hecho de que haya más vuelos directos desde distintos países facilita mucho la llegada de visitantes”, ha explicado.

En cuanto al perfil del visitante de inicio de temporada, la directora ha señalado que predomina el turismo familiar que busca un entorno más tranquilo que en los meses de verano. “La gente quiere viajar, quiere disfrutar, pero ahora busca más calma, sobre todo familias con niños pequeños”, ha indicado.